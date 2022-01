Kom så, piger: Jeanne vil lære dig at blive en ægte handywoman

AALBORG:Venter du i, hvad der føles som evigheder, før din far, din bror eller ven kommer og sætter dine nye hylder op?

Så har du måske stået i præcis den situation, som mange andre kvinder, der ikke er så kyndig med en værktøjskasse.

Men om ikke så længe sætter en stor pink lastbil kursen mod Aalborg - og her bliver afholdt begynderkurser i håndværk for kvinder. Så kan du selv gå i krig med store og små boligdrømme derhjemme.

Sådan kommer det pinklakerede værksted til at se ud, når det gæster Aalborg til marts. Lige nu er den store MAN-lastbil under ombygning. Foto: Jeanne Thylkjær Fjorback

Et pink værksted på hjul

Gennem fem år har Jeanne Thylkjær Fjorback lavet workshops for over 2000 kvinder. Her har de selv lært at få lys i den nyindkøbte lampe, at hænge billedvæggen op eller få knagerækken helt i vater.

Efterspørgslen på at lære basis håndværk har været så høj, at den handy kvinde nu har gjort noget drastisk.

- Jeg har købt en 16 meter lang lastbil, malet den pink og nu tager jeg på tur i hele landet for at lære de danske kvinder, at de kan meget mere end de selv tror.

Det siger Jeanne Thylkjær Fjorback, der er iværksætteren bag Handywomen.dk.

Ringer du til farmand?

Og hun har bestemt ikke glemt de aalborgensiske kvinder, der kæmper med at realisere boligdrømmene. Der bliver nemlig afholdt kurser både i Nørresundby, Aalborg Midtby og i Skalborg.

- Mange af de her opgaver er jo langt nede i niveau for håndværkere. Og så er det svært at få en håndværker ud. Men det er også bare træls at være afhængig af at ens far, ven eller onkel vil komme over og sætte en hylde op, siger hun.

- Jeg har en klar mission om at lære kvinderne, at de sagtens kan selv.

Kvinderne får maskinerne i hænder selv. Foto: Jeanne Thylkjær Fjorback

Ingen dumme spørgsmål

Kurset tager cirka tre timer, og her lærer du den grundlæggende viden om blandt andet boremaskinen, plugs og strøm.

Her er ingen dumme spørgsmål, og alle kvinder kan være med uanset alder - også hvis du har en baby på armen.

- Det kan være godt at få lov at bore de første par huller et sted uden for ens eget hjem. Og så er det min oplevelse, at der er en stor barriere, der bliver nedbrudt af, at jeg er en kvinde, der underviser kvinder. På den måde er der virkelig ingen dumme spørgsmål, siger Jeanne Thylkjær Fjorback.

Der bliver afholdt seks kurser i Aalborg i alt fra d. 16. - 18. marts - to i midtbyen, to i Nørresundby og to i Skalborg med plads til 12 deltagere per kursus. Find et kursus lige her.