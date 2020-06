Kun 6 måneder til juleaften: Jul i Zoo bliver endnu vildere

AALBORG:Temperaturen står på sommervejr. Solen skinner, og nætterne er lyse.

Men lige nøjagtig om seks måneder går vi igen om juletræet. Og selv om sommeren er på sit højeste, så bliver der allerede tænkt på jul mange steder.

I Aalborg Zoo er Lars Jeppesen, der står bag Jul i Zoo netop færdig med at trække de sidste streger på planerne for havens storstilede satsning.

Selv om han ikke er villig til at fortælle meget om, hvad vi har i vente, så tør han godt love, at det bliver både flottere og vildere end sidste år.

- Vi har en ambition om, at Jul i Zoo i år skal være en national begivenhed. Det skal kunne tiltrække gæster fra hele landet, forklarer han.

Jul i Zoo 2020 bliver noget, man ikke tidligere har set i Skandinavien, lover Lars Jeppesen, der har designet lysfesten. Arkivfoto: Lasse Sand

Sidste år var omkring 70 procent af haven en del af lysfesten, i år vil den blive endnu mere omfattende. Men vi skal ikke nødvendigvis vente titusindvis af nye lys.

- For mig er antallet af lys ikke et mål i sig selv. Det er et mål, at det bliver en endnu større oplevelse at besøge Jul i Zoo, fastslår han hemmelighedsfuldt og tilføjer:

- Det bliver noget, man ikke har set før i Skandinavien.

I dag, onsdag 24. juni, hvor der altså netop er seks måneder til juleaften, løfter Aalborg Zoo selv noget af sløret for juleplanerne. Her offentliggør de nemlig et nyt samarbejde med Dansk Røde Kors, som bliver en del af Jul i Zoo 2020.

På Zoofariscenen laver de en stor jule pop op-shop, hvor man kan købe genbrugsjule- og kalendergaver, og der bliver formidling om Røde Kors' arbejde i hele verden.

Det nye samarbejde er en del af Zoos strategi om at arbejde med bæredygtighed og FN's Verdensmål.

Jul i Zoo 2020 åbner fredag 13. november.