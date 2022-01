Kunsten mistede en halv million: Men har det været pengene værd i omtale?

AALBORG:Personalet på Kunsten kunne i september pakke to tomme rammer ud, hvor der skulle have været indrammet over en halv million kroner i kontanter.

I stedet var rammerne tomme, og værket var blevet omdøbt til Take the money and run.

De manglende penge trak overskrifter i nogle af verdens største medier som New York Times, The Guardian, Washington Post og BBC.

Nu er udstillingen slut, og vi har spurgt to eksperter inden for branding og kommunikation, hvad sådan en omtale, som Kunsten mere eller mindre ufrivilligt har fået, egentlig er værd.

‘Det får man ikke for en halv million’

- Kunsten har på den her historie fået international omtale og på den måde også international kendskab. Det er meget svært at sætte kroner og øre på dén værdi, siger Mette Danmark, der er administrerende direktør for brandbureauet Clienti. Hun fortsætter:

- Det får man i hvert fald ikke for en halv million, slår hun fast.

Det er rådgiver hos kommunikationsbureauet Publicity Esben Lind enig i.

- At få så massiv omtale i både Danmark og udlandet, det er flere millioner kroner værd. Man kan ikke købe sig til den debat og spalteplads, som den her sag har fået, siger han.

Hvad er kunst?

Kunst blev for alvor sat på dagsordenen med Jens Haanings værk Take the money and run, og her på bagkant er det ikke kun Kunsten selv, der kan nyde godt af stuntet, vurderer Esben Lind.

- Kunstneren Jens Haaning er måske en endnu større vinder end Kunsten. Det, han har gjort, er kunst i sig selv. Han har opnået alt det, han gerne ville, og meget mere til, og jeg er sikker på, han har vundet stor respekt i kunstverdenen.

Men selvom Kunsten og Jens Haanings udstilling pludselig trak internationale overskrifter, så har det ikke nødvendigvis givet flere besøgende, oplyser museet på deres hjemmeside.

- Hvis Kunsten ikke får omsat omtalen til flere besøgende, så har det i hvert fald skabt en opmærksomhed på nye former for kunst, og de har valgt at have det her tomme lærred hængende, siger Esben Lind.

Et budskab med gennemslagskraft

Om det kan betale sig at tage pengene og løbe, eller om værket nu er mere værd end de 532.549 kroner i kolde kontanter, er spørgsmålet.

- Hvis han leverer pengene tilbage, har han måske et kunstværk, der er meget mere værd end den halve million. Men det er bare gisninger, siger Esben Lind.

Det stærke budskab skal nok finde vej selv, hvis ellers historien og budskabet er relevant nok, siger Mette Danmark.

- Det handler i høj grad om, at man har et budskab med noget på hjerte. Hvis budskabet står stærkt nok i sig selv, skal det nok sprede sig, siger hun.