Lukas Graham spiller i Aalborg i 2022

AALBORG:Kan du også skråle med på hits som Drunk in the morning, Mama said, 7 years og Love Someone?

I dag har Lukas Graham slået næsten alle salgsrekorder inden for dansk musik, og med singlen 7 Years har Lukas, Mark og Magnus cementeret sig som et af verdens mest eftertragtede bands. I 2019 kunne de melde udsolgt på fem danske arenakoncerter i Royal Arena og Jyske Bank Boxen for i alt 80.000 mennesker - det skriver Musikkens Hus på deres hjemmeside.

Lukas Grahams hits er kendte langt udover Danmarks grænser, men nu er de altså igen tilbage med en koncert her i Danmark, og endda i vores helt eget Aalborg.

Festen går ned d. 13. august 2022 ved Trekanten Nørresundby. Det er Musikkens Hus, der arrangerer koncerten i samarbejde med Nibe Festival.

Du kan købe din billet på tirsdag 2. november fra klokken 9.00 til den nette pris af 490 kroner.

