Ni nordjyske sportsbutikker satser på at donere en million kroner

I NY FORM er der ikke langt fra tanke til handling. Det er bestyrer Helle Rasch fra Ny Form i Lønstrup meget stolt over. Sammen med kollegerne fra Skagen, Hirtshals, Løkken, Blokhus, Hune, Hals, Løgstør og Øster Hurup skal hun i morgen lørdag 12.marts være med til at hjælpe ofrene for krigen i Ukraine.

- Det er megafedt og vi er meget spændte på, om det lykkes os at donere en million kroner, sådan som vores direktør Kurt Nielsen satser på.

I Lønstrup håber Helle Rasch på, at hun og kollegaen Susanne Lyngbøl kan sende 20.000 kroner, når de lukker butikken lørdag.

Ny Form-kæden, der består af 31 butikker og en webshop, donerer 50% af omsætningen fra lørdag 12. marts til Røde Kors, med hensigten om at hjælpe Ukraine uden at det skal koste kunderne ekstra. Den ambitiøse målsætning er at donere en million til Røde Kors, hvilket vil blive den største donation i virksomhedens historie.

Om initiativet siger direktør for NY FORM, Kurt Nielsen:

- Jeg tror, jeg har samme følelse af afmagt, som rigtig mange har, over det forfærdelige der sker i Ukraine i øjeblikket, hvor vi hver dag ser rædsomme billeder af bombede bygninger og mennesker der flygter med få ejendele. Samtidig ser vi til stor glæde, hvordan de omkringliggende lande, på trods af egne udfordringer, står klar til at hjælpe dem som flygter. Derfor giver det så meget mening at støtte Røde Kors, så ingen af de berørte lande står alene om denne store byrde. Vi kan ikke påvirke krigen, men vi kan hjælpe dem der er tilbage i Ukraine samt dem som flygter.