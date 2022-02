Nibe Festival afslører fem store, danske navne

NIBE:Til sommer skal vi endelig feste, danse og drikke fadøl i Skalskoven igen.

Det blev vi forsikret om på et pressemøde af statsministeren, der lovede genåbning Danmark - herunder også festivaler.

Det betyder, at der er fart på planlægningen af årets Nibe Festival, der nu er klar til at afsløre fem navne til plakaten.

- Det er en blandet landhandel, vi præsenterer i dag. Men der skal være noget for enhver type og musiksmag, siger Peter Møller Madsen, der er festivalleder på Nibe Festival.

- Vi kommer ikke til at lave et program, der kun henvender sig til unge eller kun henvender sig til det modne publikum, for vi skal i virkeligheden have noget diversitet - også på scenen.

Nu er Nibe Festival klar til at afsløre fem store, danske navne til programmet.

1. Artigeardit

Artigeardit er især kendt for sit dybe tekstunivers. PR-foto: Nibe Festival

Ardit Aliti, der er kendt under kunstnernavnet Artigeardit, leverer rap i særklasse. De sidste år har han slået sit navn fast i musikbranchen og kæmpet sig op til fronten af musikscenen med dybe tekster, der handler om livets store følelser.

- Han har været en af de mest ønskede kunstnere fra vores publikum, og han skiller sig ud ved at have et meget autentisk og dybt tekstunivers, siger Peter Møller Madsen.

Han er ofte spillet i radioen, hvor sikkert kan genkende lyden af ‘Stå Op og Gå Ned’ eller endnu et storhit i samarbejde med Kesi ‘Her Er’.

2. Jonah Blacksmith

I front af Jonah Blacksmith står brødreparret Simon og Thomas fra Thy. Arkivfoto

Jonah Blacksmith er et dansk band, der de sidste par år har markeret sig med stærke, rockede toner i musikbranchen.

I front for bandet, der i alt tæller syv medlemmer, står brødreparret Simon Alstrup og Thomas Alstrup.

Og selvom tonerne minder lidt om store internationale navne, så har de benene placeret godt og grundigt i den jyske muld.

- Uanset om de står på scenen i Vega, så holder de her drenge altså fast i, at de er fra Thy, siger Peter Møller Madsen og fortsætter:

- Artigeardit og Jonah Blacksmith er særlige publikumsønsker, som vi i år er glade for at præsentere.

3. Mekdes

Mekdes har markeret sig i musikbranchen med sit debutalbum. PR-foto: Nibe Festival

Her er tale om en debutant i Skalskoven. Den 23-årige Mekdes er en spirende kunstner, som i november stak af med P3 Guld-prisen.

- Hun er groovy, soulet og poppet på den helt rigtige måde. Hun er virkelig iørefaldende, og én af dem, jeg regner med, der bider sig godt fast i branchen, siger Peter Møller Madsen.

Mekdes har lige smidt et debutalbum ‘Greedy’ på gaden, der er blevet taget varmt imod.

4. Rasmus Seebach

Du kan med garanti synge med, når Rasmus Seebach igen gæster Nibe. Arkivfoto

Den folkekære Seebach er ikke nogen debutant på Nibe Festival. Alligevel er Rasmus Seebach altid et populært navn at kunne afsløre, for der er næsten garanti for, at du kender teksten.

- Publikum elsker ham, og i 2010 spillede han for første gang på Nibe Festival. Der kom han ud af ingenting, siger Peter Møller Madsen.

I dag er han velbevandret på en festivalscene, og du kan glæde dig til at skråle med på megahits som ‘Lidt i fem’, ‘Engel’ og ‘Natteravn’.

5. Poul Krebs

I år er sidste chance for at synge med på Poul Krebs' sange på en festival. Arkivfoto: Bente Poder

Den karakteristiske stemme giver næsten garanti for en nostalgisk stemning i Skalskoven, når Poul Krebs indtager scenen med klassikere som ‘Johnny han var lige ved at blive sindssyg’, ‘Sådan nogen som os’ og ‘Prinsessen af Ålborg’.

Og så er det absolut sidste udkald for, at du kan høre Poul Krebs på en festival, da han har meldt ud, at i år bliver sidste gang med festivaltour i karrieren.