Nibe Festival klar med nye kunstnere: Dem kan du også opleve

AALBORG:Listen over offentliggjorte navne til sommeren Nibe Festival bliver stadig længere, og her tirsdag formiddag er nye kommet til.

Med offentliggørelsen af de nye navne viser Nibe Festival stor variation i udbuddet af musik på årets festival og viser i dén grad bredde, når det kommer til udbuddet af kunstnere på årets program, skriver arrangøren i en pressemeddelelse.

Der er lagt op til fællessang og nostalgi med Lars Lilholt Band, fed attitude og rappende punchlines fra Tessa og ikke mindst rock og tråd med Carpark North – så der skulle være rig mulighed for at finde noget, der passer til enhver smag.

Du kan blandt andre opleve Carpark North på sommerens musikfestival. Arkivfoto: Lasse Sand

Det er første gang, Hundige-rapperen Tessa indtager Nibe Festival. Hun har allerede markeret sig på hitlisterne med sange som ”Okay”, ”Ben” og ”Snakker For Meget”, og har på ganske kort tid skabt sig en plads på den danske rapscene. Publikum, og de rap-interesserede i særdeleshed, er garanteret et frisk pust til Tessas koncert.

Carpark North er blevet lidt af et fænomen, når det kommer til den danske rockscene – og til sommer er de selvfølgelig også at finde på programmet i Nibe. Bandet er aktuelle med singlen ”Hopefully We’ll Never Know”, som udkom i efteråret 2019, og bagkataloget tæller hits som ”Transparent & Glasslike” og ”Human”, der får enhver rockelsker til at skråle med på den fede elektrorock.

Siden 1983 har Lars Lilholt Band turneret land og rige rundt, og bragt spilleglæden ud i hver afkrog af kongeriget. Med Lars Lilholt Band er der garanteret en liveoplevelse af de helt store, og der er nærmest garanti for fællessang, når det kommer til evergreens som ”Den Hvide Dværg”, ”Onkel Christian”, ”Ofelia” - og selvfølgelig ”Kald Det Kærlighed”.

Nibe Festival, som forventer at have det endelige program på plads omkring 1. april, har tidligere offentliggjort følgende navne: Lukas Graham, Rasmus Seebach, Nik & Jay, Alphabeat, Malurt, Jonah Blacksmith, Clara, Benjamin Hav, Jimilian, IAMJJ og Jung.