Nyt velgørenhedsløb i Aalborg: Målstregen ligger i en app

AALBORG:For første gang kan Aalborg skrive sig på den lange liste af byer verden over, der er med i det globale velgørenhedsløb Wings for Life World Run.

Søndag 3. maj sætter flere end 100.000 løbere over hele verden nemlig i gang på nøjagtig samme tidspunkt for at samle penge ind til forskning i rygmarvsskader. Det er Red Bull, der står bag den store event, og her i Aalborg samarbejder de med den lille løbeklub Aalborg Runners eller Aarun.

- Det er et løb, hvor man både kan bidrage til en god sag og sammenligne sig med løbere fra resten af verden, siger Maibritt Jacobsen, der er en del af styregruppen i løbeklubben.

Wings for Life Wold Run er et delvist virtuelt løb, forstået på den måde, at du fysisk skal løbe på en rundstrækning, men det er en app, der fortæller, hvornår du er færdig.

Alle løbere verden over bliver sat i gang på samme tid - her i landet er det kl. 13 - og løbet fortsætter, til du bliver indhentet af en virtuel mållinjebil, der bliver sat i gang 30 minutter efter startskuddet har lydt.

- De, der løber allerlængst, når op omkring 80 kilometer, før de bliver indhentet af målstregen på deres app. Men man behøver slet ikke løbe så langt, man kan i teorien gå rundt, siger Maibritt Jacobsen og tilføjer, at man enten kan løbe individuelt eller i en gruppe.

- Faktisk kan man løbe med venner i en gruppe på tværs af landegrænserne, fordi alle begynder på samme tid, siger hun.

Rundstrækning i Vestre Fjordpark

Samarbejdet mellem Red Bull og Aalborg Runners er blevet til med idrætsforeningen Sparta som mellemmand. Det er nemlig Sparta har anbefalet den lille frivillige Aalborg-forening.

- Vi samarbejder med Sparta om blandt andet maraton-løb, og så har de anbefalet os som en pålidelig klub, siger Maibritt Jacobsen.

Wings for Life World Run her i byen foregår på en 3,5 kilometer lang rundstrækning i Vestre Fjordpark med start ved caféen. For hver omgang, man tager, er der depot med energidrik, vand og snacks.

- Det er ikke et løb som andre motionsløb, men jeg tror, det bliver rigtig sjovt, fastslår hun.

Du kan tilmelde dig løbet i Wings for Life World Run-appen eller på eventens hjemmeside.

Det koster 150 kroner at være med, og hele beløbet går ubeskåret til forskning i rygmarvsskader.

Udover Aalborg er der her i Danmark også Wings for Life-løb i Aarhus, København og Kalundborg.