Østrigsk bane stiller krav til Malthe Jakobsen

SPIELBERG:I weekenden køres anden afdeling af European Le Mans Series på den østrigske F1-bane Red Bull Ring i Spielberg.

Malthe Jakobsen ser frem til en weekend med høj fart og et vist pres på skuldrene.

Da thyboen i april måned kørte første afdeling af mesterskabet kom han nemlig hjem med pokalen for andenpladsen i LMP3-klassen.

Og efter en god testdag på banen søndag er forventningerne til at mærke.

- Vi havde en rigtig god testdag, hvor vi fik afprøvet en masse opsætning på bilen, og grundlæggende har vi alle en god mavefornemmelse - vi ved jo endnu ikke hvor hurtige konkurrenterne er, men vores egen fart fejler ikke noget, fortæller Malthe Jakobsen, som fik sine første omgange nogensinde på banen søndag.

Det er ikke en hvilken som helst bane, ELMS-feltet skal køre på i weekenden.

Som navnet antyder er banen ejet af det verdenskendte energidrik-brand, hvis ejer er vokset op på egnen omkring banen - og derfor er banen blevet renoveret og står i dag knivskarpt:

- Det er godt nok en fin bane. Den ligger for foden af et par bjerge, så udsigten fejler i hvert fald ikke noget. Samtidig er den simpelthen så velholdt at man næsten skammer sig over at lave sorte striber på asfalten, griner Malthe Jakobsen, som har brugt lidt af de seneste dages ventetid på at udforske området.

- Der er også et museum i forbindelse med banen, hvor der er en lang række af Red Bull Racings racerbiler, lige fra mindre klasser til Formel 1-biler. Alt er bare gennemført og ser imponerende ud, siger han.

Allerede torsdag kan thyboen igen trække i arbejdstøjet til en dags testarbejde på banen, inden løbsweekenden officielt starter fredag kl. 13, hvor den første frie træning køres.

Forventningerne til søndagens løb er han ikke bange for at fortælle om.

- I Barcelona viste vi, at vi både har bilen, teamet og kørerne til at være med helt i front af feltet, så vi sigter højt. Jeg tror at kvalifikationen bliver rigtig tæt på grund af banens udformning, og i det hele taget er vi på en bane hvor det kræver en skudsikker strategi og en portion held at få den helt store pokal med hjem, lyder det fra Malthe Jakobsen.

4 Hours of Red Bull Racing starter søndag kl. 11.00 og vises gratis på hjemmesiden https://live.europeanlemansseries.com/en/

Malthe Jakobsens sociale medier bliver løbende opdateret med informationer og nyheder hele weekenden igennem.