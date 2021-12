Omikron udsætter jagten på den største taber i Vendsyssel

Opstarten til Vendsyssel på Vægten, hvor det handler om at finde den største taber - altså i vægt - bliver udskudt til lørdag 30. april 2022. Det skulle have været afholdt 8. januar 2022. Det skriver Styregruppen bag Vendsyssel på Vægten.

- Vi vil hellere reagere hurtigt og effektivt nu, for at vi kan afvikle eventet under forsvarlige forhold til foråret, hvor smitten forhåbentlig er under kontrol, står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Sidste weekend blev der indført yderligere restriktioner, der blandt andet betød nedlukning af kulturlivet. Foreningslivet er en stor del af Vendsyssel på Vægten, og styregruppen bag har valgt at følge DIF og DGI's anbefalinger, der kraftigt anbefaler at lukke for alle indendørs foreningsaktiviteter.

I 2020 var der 1333 deltagere tilmeldt på 298 hold til Vendsyssel på Vægten, der handler om otte ugers vægttab og livsstilsændring. Holdet, der taber sig mest, vinder en præmie - præmien i 2022 er 5x weekendophold sponsoreret af Skallerup Seaside Resort.

Chris MacDonald og den lokale hjertelæge Peter Bisgaard Stæhr er en del af programmet i 2022, men som følge af udsættelsen, skal der findes en ny dato til de to foredrag.