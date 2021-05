Pengeregn over Mors fra lokale fonde

MORS:Børnehjælpsdagen i Nykøbing Mors gør opmærksom på, at den igen i år uddeler op til 400.000 kr. til at bedre vanskeligt stillede børns, unges og handicappedes forhold.

Der er virkeligt mulighed for at få en god portion penge som støtte til et godt formål for tiden på Mors.

Sidste år blev det meldt ud, at Børnehjælpsdagen i Nykøbing Mors opløses, og at fonden ville uddele cirka 400.000 kr. hvert år de kommende tre år.

Frem til den 31. maj er det muligt at ansøge fonden om støtte via kommunens hjemmeside www.mors.dk, hvor man kan se mere om, hvordan det gøres under punktet ”Legater og fonde” (der er intet ansøgningsskema).

Børnehjælpsdagen i Nykøbing Mors’ formål er i samarbejde med foreninger, korps, sociale myndigheder og enkeltpersoner, på tværs af politiske og sociale skel, ved fælles interesse af de skabte midler at arbejde for en bedring af vanskeligt stillede børns, unges og handicappedes forhold.

Bestyrelsen for fonden opfordrer alle med en god idé inden for dette formål til at søge.

Ved ansøgning skal foreningens sidste afsluttede regnskab medsendes. Derudover skal foreningens CVR-nummer og kontooplysninger oplyses.

Forleden blev det meldt ud, at også den lokale Fonden Morsø Samvirke opløses, og vil uddele 230.000 kr. pr. år over de næste tre år til ansøgere, som vil skabe udvikling på Mors inden for erhverv, kultur eller på det sociale plan.

Både foreninger og private kan ansøge, og fristen er 25. maj (se også mere på www.mors.dk under ”Legater og fonde”).

Der er altså sjælden rig mulighed for at få økonomisk opbakning til lokale projekter, der passer med de to fondes formål.

-calh