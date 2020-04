Populært kvindeløb flytter til september

AALBORG:Er du en af de mange tusind, der regner med at skulle snøre løbeskoene til et af landets mest populære kvindeløb, så bliver det på en anden dato end først meldt ud.

Alt for damerne rykker nemlig deres populære kvindeløb i Aalborg til september, skriver bladet i en pressemeddelelse.

- Vi havde glædet os meget til at gennemføre Kvindeløbet, men vi må desværre erkende, at det ikke giver mening, sådan som situationen omkring corona er nu. Derfor er vi også rigtig glade for, at vores samarbejdspartnere har været meget forstående, og det er derfor lykkedes at flytte løbet til efteråret. Vi håber som altid at se rigtig mange deltagere og læsere til Danmarks absolut hyggeligste kvindeløb, siger Tina Nikolaisen, chefredaktør på ALT for damerne.

Løbet her i byen skulle have været afholdt 11. juni, men er nu i stedet flyttet til 20. september.

Du kan fortsat vælge mellem tre løbedistancer på 5, 10 og 15 kilometer eller en gå-rute på 5 kilometer.

Udover Aalborg er der også løb i Fredericia, Odense, Aarhus og København. Sidste år deltog flere end 17.000 kvinder i løbet.