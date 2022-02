Røde Kors-frivillige får prominente gæster

HJALLERUP:Lørdag 5. februar inviterer Røde Kors til "Frivilligdag 2022" i Kulturhuset i Hjallerup. Bag arrangementet står "Netværk Nord" - der er et samarbejde mellem de nordjyske Røde Kors-afdelinger.

Der er flere prominente besøg på dagen, der indledes klokken 9.30. Først er der kaffe og rundstykker efterfulgt af velkomst og sang - og så er det generalsekretæren for Røde Kors, Anders Ladekarl, der holder et indlæg for de fremmødte. "Røde Kors nu og i fremtiden" er titlen.

Sidst på formiddagen bliver der så fokus på "Røde Kors' rolle i det nationale beredskab". Oplægget holdes af den nationale Røde Kors-konsulent, Susanne Berent.

Den nordjyske udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen (S) deltager også ved arrangementet, og har fra 11.45 til 12.45 et indlæg med titlen "Medmenneskelighed og fællesskaber".

En lidt udvidet frokost giver tid til forskellige oplevelser i forhallen. Her er forskellige Røde Kors-aktiviteter nemlig grundlag for udstillinger.

Til sidst holder hovedbestyrelsesmedlemmet John Nicolaisen et oplæg om "Genbrug og fællesskaber".

Arrangementet forventes afsluttet klokken 15.00.