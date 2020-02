Royal Run Aalborg runder milepæl og sætter ny deltagerrekord

AALBORG:Det samlede deltagerantal til Royal Run i Aalborg mandag den 1. juni har nu rundet 15.000 og sætter dermed ny deltagerrekord.

Allerede her i begyndelsen af februar kan flere end 15.000 deltagere se frem til en motionsfest 2. pinsedag, når Royal Run vender tilbage til Aalborg. De mange deltagere kan se frem til en fælles motionsoplevelse, hvor alle sejl er sat til for at skabe en event, der sætter sig på nethinden og giver blod på tanden for mere bevægelse.

- Det er virkelig flot, at så mange allerede nu har takket ja til at være en del af motionsfesten, siger Jørgen Hein, som er ansvarlig for Royal Run.

- Lige siden vi startede op for to år siden, har vi vidst, at netop denne event har en enormt bred appel, men alligevel overrasker det, at vi så tidligt kan sætte ny deltagerrekord med 15.000 tilmeldte, tilføjer Jørgen Hein.

Det er ikke kun interessen for at deltage i selve løbet, der er mega stor - publikumsinteressen er mindst lige så stor. Arkivfoto: Torben Hansen

Hvis man dykker ned i de tilmeldinger, der allerede er kommet ind, så tegner der sig et billede af, at det er den brede befolkning, som bakker op om Royal Run. Det er alle aldersgrupper, som er repræsenteret, og det er svært at komme uden om ordet folkefest, når man skal finde en passende betegnelse.

Til Royal Run i 2018 var der 9200 deltagere. I 2019 var der 13.200 tilmeldte, og i 2020 er der plads til, at 20.000 stiller til start den 1. juni.

Alle der ønsker at blive en del af folkefesten, kan vælge at løbe eller gå one mile eller fem kilometer – eller løbe 10 km. Desuden kan hele familien - inklusive de mindste - være med på en familie-mile.