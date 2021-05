Skovrock er tilbage! Billetsalget starter i dag!

AALBORG:Så er det officielt Skovrock er tilbage og forslaget starter til 3 koncerter. Efter en aflyst koncertsommer sidste år, er de populære koncerter tilbage. I august måned kan du se frem til at nikke anerkende med, imens du holder en kølig pilsner i en den ene hånd. Så er valget op til dig om du skal skråle med på "Fedterøv", "Hun kommer tilbage" eller ville synge "Lå lå lå lålålålålå". Du skal lige være opmærksom på at Skovrock rykker i Karolinelund.

De tre første navne er:

LARS LILHOLT BAND

FOLKEKLUBBEN

JUNG

Billetsalget starter i dag klokken 13.00 og koncerterne afholdes i Karolinelund kl. 19.30

Billetterne koster 295 kroner og det gælder om at være hurtig - Der sælges kun 1.000 billetter pr. Koncert. Det oplyser Skråen i en pressemeddelelse.

Lars Lilholt er traditionen tro på programmet til Skovrock. Pressefoto.

LARS LILHOLT BAND

Lørdag d. 7. Aug.

LARS LILHOLT BAND – også kaldet ”De Lyse Nætters Orkester” er en institution på den danske live-scene. Siden 1983 har de hver sommer turneret ..og igen i 2021 vil Lars Lilholt Band tage rundt i Danmark.

Det otte mand store orkester, der altid er en solid og meget velspillende maskine, vil igen være medvirkende til at Lilholts stærke repertoire, kommer ”ud over kanten” og skabe en fest af de store.

Genren er et dejligt mix af folk, pop og rock. Det er moderne folkemusik – også kaldet New Folk ! Efter udgivelsen af det meget anmelderroste album, Drømmefanger, som udkom i foråret 2018, har bandet spillet i hele landet.

...og med stort fremmøde til samtlige koncerter.

Folkeklubben er også klar til at rocke Karolinelund. Pressefoto

FOLKEKLUBBEN

Lørdag d. 14. Aug.

Folkeklubben udsendte d. 6. november 2020 deres femte album ’Børn Af Den Tabte Tid’ – opfølgeren til den kritikerroste ’Sort Tulipan’ som ved udgivelsen i 2018 indtog en 1. plads på albumhitlisten over samlet fysisk salg i Danmark. Den nye plade behandler tiden som faktor – og om at vide, at hvis du virkelig se frem, må du se dig tilbage. I 2021 drager Folkeklubben, efter en historisk lang koncertpause, atter på en landsdækkende tour for at præsentere de nye sange såvel som det efterhånden omfangsrige bagkatalog.

Folkeklubben har over de sidste 9 år markeret sig som et af landets bedste og mest flittige liveorkestre. Når trioen igen stævner ud, er det med deres nye femte album ’Børn Af Den Tabte Tid’ i ryggen. Og med et bagkatalog, der tæller hits som ’Fedterøv’, ”Flammende hjerter”, ’Danmarksfilm’, ’Torben Ulrich’, ’Men Ikke Endnu En Vinter’, ’Sort Tulipan’ samt de 12 nye sange på det kommende udspil er der lagt op til et poetisk rockbrag.

Så er det tid til at synge Blitz Baby når Jung kommer i lunden. Pressefoto.

JUNG

Lørdag d. 28. Aug.

I grænselandet mellem det fintmærkende og det hårdtslående finder man Jung. Som fugl Føniks har trioen rejst sig fra 80’ernes efterdønninger og skabt et fabelagtigt univers af smagfuld og unik vellyd.

I maskinrummet finder man Jonas Jung (vokal), Sigurd Boesen (guitar) og Michael Hovmand (keys). En trio som ligger i yderste kørebane, med vinden i ryggen og stille og roligt fart på. Som Jung selv beskriver det: ’Vi håber – beskedent – at vores musik kan være med til at samle generationerne’, og her rammer de ned i noget sandt. Danmarks nye nationalorkester, bliver de kaldt, og der hersker ingen tvivl om, at den højspændte trio har en stor fremtid foran sig.