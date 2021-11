Stine Rex skal løbe i to døgn: - Nej, nej, nej, hvad har jeg dog lovet

AALBORG:Det er en af de idéer, der virkede så god, da den dukkede op; at løbe 48 timer i træk på et løbebånd.

- Og bagefter tænkte jeg så alligevel - nej, nej, nej hvad har jeg dog lovet, lyder det muntert fra Stine Rex.

For det er hende, det handler om, den seje ultraløber der aldrig går af vejen for en udfordring. Og bare rolig, hun er både fuld af gejst og klar til i morgen, fredag, klokken 11 i Aalborg Zoo, hvor Stine Rex vil slå verdensrekorden i løb på løbebånd.

Den nuværende rekord er på 325 kilometer, og da Stine Rex tidligere har løbet 222,6 kilometer på 24 timer, er det bestemt ikke urealistisk, at hun bliver en vinder på løbebåndet.

- Jeg vil rigtig gerne slå verdensrekorden, men for mig er det endnu vigtigere, at der bliver samlet penge ind til Legeheltene (som Børneulykkesfonden står bag, red.) i forbindelse med eventen, siger hun.

- Tidligere i år udgik jeg af et løb i Grækenland, så der fik jeg ikke samlet så meget ind til dem, og det vil jeg ikke have siddende på mig. Så det blev til den her plan b i stedet.

Modsat kortere løb må Stine Rex gerne holde pause undervejs, så det handler om at administrere tiden. Og få den til at gå, ikke mindst.

- Jeg regner med at se alle sæsoner af Badehotellet og Beverly Hills undervejs, lyder det fra Stine Rex, der fortæller, at det især kan blive lidt tungt at løbe om natten.

- Men derudover kommer der til at ske en masse, blandt andet kommer forskellige kendte nordjyder og løber med mig. Hver gang jeg får en vild idé, er der masser af opbakning, og det er jeg rigtig glad for. Derudover foregår det jo i zoo, så jeg håber også, at mange kommer forbi og hepper på mig.

Til spørgsmålet om, hvad der bliver hårdest, er Stine Rex ikke i tvivl om, hvad hun skal svare.

- Det bliver rigtig hårdt for fødderne, og så ved jeg heller ikke, hvordan kulden spiller ind, det er jo udendørs, siger hun.

- Det er også første gang, jeg løber så mange timer på løbebånd, men jeg ved, at det hjælper på motivationen at have noget at løbe for, og det har jeg her, hvor nogen kan nyde godt af min indsats.

Dagen før dagen følger hun sig klar og i form, og de sidste forberedelser er godt i gang. Blandt andet skal Stine Rex pakke de store mængder mad, der skal til, når man forbrænder 700 kalorier i timen.

- Jeg skal være godt forberedt, for pludselig får jeg lyst til noget saltet, så kan det måske være chokolade - eller almindelig mad, siger Stine Rex, der glæder sig til at komme i gang.

- Nu håber jeg bare på stor opbakning til eventet.

Støtten til Legeheltene giver du ved at indbetale et beløb via MobilePay - du finder yderligere info om det og de andre deltagere i weekendens rekordforsøg i zoo her

Stine Rex løber på løbebåndet i Aalborg Zoo fra i morgen, fredag 26. november, klokken 11 og 48 timer frem. Og kan du se med på nordjyskes facebookside , hvor vi livestreamer hele rekordforsøget.