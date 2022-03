Støttekoncert for ukrainske ofre: Otte Hjørring-loger går sammen at hjælpe

HJØRRING:Otte forskellige loger med udgangspunkt i Hjørring er gået sammen om en støttekoncert til fordel for ofrene for krigen i Ukraine. Der er både tale om kvindelige og mandlige loger fra Frimurerne, Odd Fellow Ordenen, Arcus og Serapions Ordenen.

- Vi gør det grundet, at vi nu i Europa desværre har fået krigen så tæt på. For når vi åbner for medierne, kan vi jo ikke undgå at se alle de ulykkelige ting, der sker, siger Carsten Wojcik, der er med i arrangørgruppen.

- Ukraine er jo immervæk et frit land - og det skrev russerne jo også selv under på i 1994. Men det har altså vist sig, at Putin nu er vendt på en tallerken i forhold til Ukraines selvstændighed.

Støttekoncerten finder sted søndag 27. marts klokken 19 i Bistrupkirken - og det koster 50 kroner at sikre sig én af de 300 pladser.

- Koncerten skulle gerne give rum til, at vi kan lade vores tanker gå til det, som den ukrainske befolkning gennemlever i den her svære tid, hvor krigen er på sit højeste. Og samtidig håber vi, at donationerne kan være med til at bygge Ukraine op igen, siger Carsten Wojcik og tilføjer:

- Men i første omgang handler det selvfølgelig bare om at støtte op om al den humanitære hjælp, der er behov for. For vi skal tage godt imod alle dem, der søger ud over Ukraines grænser og ind i andre europæiske lande.

Donationen, som støttekoncerten gerne skulle skabe, går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp, der så skal anvende pengene bedst muligt i forhold til de ukrainske ofre. Hvis alle billetter til koncerten sælges, giver det 15.000 kroner.

- Men vi håber selvfølgelig derudover, at folk ved koncerten vil donere penge til indsatsen. Og desuden forsætter indsamlingen også i en uge efter støttekoncerten. Indtil 4. april kan der indsættes penge på en konto i Sparekassen Danmark, siger Carsten Wojcik.