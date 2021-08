The Minds of 99 kommer til Aalborg

AALBORG:Du kan godt begynde at glæde dig, for Aalborg Kongres & Kultur Center henter The Minds of 99 til Aalborg i begyndelsen af næste år.

I dag annoncerer de nemlig Infinity Action Tour, der tager dem rundt til seks danske byer, hvor Aalborg er næstsidste stop på turnéen. Koncerten bliver i AKKC’s koncertarena i Gigantium torsdag 3. februar 2022.

Det er de færreste danske bands der har været på en rejse, som The Minds of 99. De har formået at blive et af landets største navne uden at have været nummer 1 på hverken streaming eller radiohitlister. Det skriver AKKC i en pressemeddelelse.

Det er i høj grad deres evne til at skabe mindeværdige koncertoplevelser, der gør, at de er nået langt ud i alle kroge af Danmark. Infinity Action Tour besøger flere af landets største byer og er den største tour i bandets historie.

- Vi har som band været vant til at spille utrolig meget alle de år, vi har eksisteret. Nu har vi ikke spillet i to år. Vi savner vores publikum helt sindssygt meget, siger forsanger Niels Brandt.

- Det er live vores musik lever allermest og det er dér sangene for alvor giver mening. Udover det så skal livemusikken som helhed i gang igen og det vil vi fanme gerne med til. Vi savner landevejen utroligt meget.

Allerede om kun 11 dage træder de fem venner i The Minds of 99 ind på Danmarks største scene, når de efter to års ventetid endelig må afholde deres udsolgte koncert i Parken. Det er kun sket en enkelt gang før, at et dansk band har fyldt nationalarenaen, og det bliver første gang i historien, at et dansksproget band opnår denne imponerende bedrift, står der i pressemeddelelsen.

Billetter til koncerten 3. februar 2022 i Gigantium kan købes fra på fredag 3. september kl. 10.