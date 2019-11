Til kæmpe efterfest: Legendarisk sted i Jomfru Ane Gade genåbner på fredag

AALBORG:Studenterhuset bliver forvandlet til et sandt mekka for tilhængere af de rå toner i den hårde musikgenre, når Aalborg Metal Festival endnu engang gør sit indtog i byen.

Siden festivalens start i 2002 er den kun vokset stødt. Her varede festlighederne kun en enkelt dag, men de seneste mange år har begivenheden strakt sig over hele tre dage, som selvfølgelig også er tilfældet for dette års udgave. Der er 22 forskellige bands på plakaten fra både ind- og udland, og du kan blandt andet se frem til at høre dette års hovednavne Bloodbath (S), Cattle Decapitation (USA) og Primordial (IRL). Festivalen lægger vægt på, at mindre bands og upcoming navne også skal have mulighed for at spille, så derfor er der flere lokale kunstnere på programmet. Her kan for eksempel nævnes det aalborgensiske dødsmetal band Defacing God med sangerinden Sandie Gjørtz i front, der allerede har slået sit navn godt fast på den tunge musikscene.

Sidste år kunne arrangørerne overraskende melde udsolgt allerede inden festivalens start, og det lader til, at billetsalget også går strygende i år, men der er fortsat både partout- og enkeltdagsbilletter til salg.

Legendarisk bar genåbner for en stund

I år kan gæsterne se frem til flere velkendte tiltag, da der både er metalkaraoke og marked på programmet, der tidligere har vist sig at være et hit. Det hele kan traditionen tro nydes med en såkaldt 'Mædl Pølle' og en kold fadøl. Som et specielt gimmick kan du også få sig en nostalgisk oplevelse, når Rock Caféen i Jomfru Ane Gade åbner til officielt afterparty under alle festivalens dage.

Aalborg Metal Festival bliver afholdt 7.-9. november 2019 på Studenterhuset, Gammeltorv 10, 9000 Aalborg.