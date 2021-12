Vaccinekøen snor sig igennem hele Shoppen

AALBORG:Lykken står de morgenfriske bi. Sådan så det i hvert fald ud i vaccinekøen i Shoppen i City Syd onsdag formiddag. Her tilbydes tredje vaccinestik uden tidsbestilling i forbindelse med åbningen af det nye center.

Tilbuddet gælder dog kun de første to dage - onsdag og torsdag - og det kunne mærkes i centeret.

Her havde flere nemlig stået i kø i flere timer, før vaccinecentret åbnede, og det betød, at de der mødte op til det nye vaccinecenters åbning onsdag morgen klokken 10.00 blev mødt af en massiv kø, som ikke så ud til at blive mindre hele den første time.

Vi mødte Michael Lundsgaard i køen, og selvom han havde valgt at møde op en time inden åbningen, blev det først hans tur 11.15. Han valgte at tage arbejdet med i kø, og lykkedes med at gennemføre flere onlinemøder i løbet af ventetiden.

- Jeg kunne ikke booke en tid før i januar, så nu er jeg her, fordi jeg gerne vil være sikker på at få stikket inden jul, så jeg roligt kan tage hjem til mine forældre, fortæller han.

Michael Lundsgaard har taget arbejdet med i køen og er endelig nået frem til målet - nu skal han have det tredje stik. Foto: Henrik Bo

Vi følger køen tilbage, ned ad de menneskefyldte trapper - heldigvis holder alle behørig afstand til hinanden.

Nedenfor trappen følger vi køen til højre forbi kaffebaren og hele vejen rundt langs butikkerne i stueplan.

Her møder vi Line Rodkjær fra Gistrup. Hun ankom klokken 10.00, og det har placeret hende langt nede i køen. Hun har valgt at tage plads i køen, fordi det er det, sundhedsmyndighederne anbefaler.

- Der går simpelthen for lang tid til, at man kan få sin vaccine, når man booker en tid, og jeg mener, at det er vigtigt at få den hurtigst muligt, fortæller hun.

Selvom hun fortsat har lang vej til stikket, så regner hun med at stå i kø så længe, det kræves. Hun forudser dog, at det kan komme til at kræve hjælp med afhentningen af børn fra institution.

Der er tålmodig venten og god afstand i køen. Foto: Henrik Bo

Køen slanger sig videre hele vejen rundt, og til sidst kan vi se trappen til 1. sal igen. Heldigvis har flere medbragt campingstole eller lånt stole fra caféen, fordi benene ikke holder til flere timer på benene.

Allerbagerst i køen står Helle Jørgensen fra Sulsted. Hun giver det et skud, men er ikke sikker på, at hun holder ud helt indtil hun når frem.

- Jeg giver det et forsøg, men står her nok kun i et par timer, fortæller hun, og forklarer lidt mere om hvorfor hun har valgt at stille sig i kø til sit tredje stik:

- Det er jo frygten for, at man får sygdommen, før man får vaccinen.

Muligheden for tredje stik uden tidsbestilling er kun gældende 15. og 16. december, og derefter skal der bookes tid på vacciner.dk