Vendelbo-klassiker er en guldgrube til sundhed

En god portion traditionel, vendsysselsk grønlangkål én gang i ugen er ikke nok til at holde skavanker fra døren.

Men det tegner et daglig indtag af grønkål derimod til at være.

Sådan lyder konklusionen i hvert fald i et netop færdiggjort forskningsprojekt på Skejby Sygehus, hvor man har set meget tydelige beviser på, at selv små daglige mængder grønkål har store positive resultater på krop og sundhed.

Og de forsknings-erfaringer skal nu deles med vendelboerne, der i forvejen har gjort grønkålen til lidt af en egns-favorit.

30. marts gæster lektor og ph.d Per Bendix Jeppesen, leder af grønkåls-projektet, nemlig Hjørring, hvor han vil gøre sit for at få de fremmødte vendelboere til at vælge grønkålen frem for mere usunde alternativer.

- Vi ved det alle sammen godt – det, vi spiser, påvirker vores fysiske og psykiske sundhed, men det har ikke altid været en selvfølge, og vi glemmer det tit i hverdagen, siger lektoren i en pressemeddelelse.

Klare resultater

Det er ikke første gang, at lektor Per Bendix Jeppesen er i Hjørring for at dele ud af sine erfaringer om, hvordan man kan begrænse forekomsten af de klassiske livstilsygdomme, som der er blevet flere og flere tilfælde af i Vesten over de seneste år.

Tidligere har lektoren fra Aarhus Universitet haft et samarbejde med Hjørring Sygehus, hvor han som vejleder for Søren Møller Madsen var med til at gennemføre et stort forskningsprojekt, hvor diabetespatienter var igennem et intenst træningsforløb, der viste resultater, som ingen medicin kunne præstere.

Nu kommer lektoren så tilbage med endnu flere erfaringer i bagagen, der ligeledes kan være til gavn for bl.a. diabetespatienter. Den nye forskning fra Aarhus har nemlig vist, at grønkålen i frysetørret udgave kan have en positiv indvirkning på blandt andet diabetes 2, blodsukker, insulinfølsomhed, kolesteroltal og vægttab.

- Nyere forskning viser, at mange kål og rodfrugter indeholder sunde stoffer, som kan bidrage til den beskyttende effekt mod flere livsstilssygdomme. Den nyeste forskning tyder også på, at ikke mindst vores hjerne påvirkes af vores kost, siger Per Bendix Jeppesen.

Foredraget med Per Bendix Jeppesen er arrangeret de fire afdelinger af Ældresagen i Hjørring Kommune, og det er gratis at deltage.

Dog er der krav om tilmelding og medlemskab af Ældresagen.