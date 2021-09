Verdensmester i speedbricking fundet til murerfestival i Hjørring

Danmarks første murerfestival er godt i gang i Hjørring i disse dage, hvor der bliver sat ekstra fokus på murerfaget gennem en række forskellige arrangementer.

Fredag var fadølsanlægget og grillen fundet frem i sensommervejret, så de fremmødte kunne nyde kolde drikkevarer og grillmad til dagens konkurrence i "speedbricking", hvor man skulle finde ud af, hvem der er hurtigst med teglstenene og altså kunne sætte en verdensrekord.

Murer-Kjeld mødte op for at bedømme konkurrencen.

Murer-Kjeld, der er kendt for at have flyttet Rubjerg Knyde Fyr, var dommer ved konkurrencen. Foto: Bente Poder.

- Jeg synes, at deltagerne er rigtig dygtige, og at det er frisk af dem at stille op til sådan noget her. Det er vigtigt og godt, at de gør det, fordi der kommer mere fokus på faget, sagde murermester Kjeld Pedersen og fortsatte:

- Det er godt, at der bliver gjort noget for faget med sådan en festival her. Også for at kunne lokke nogle flere unge mennesker til, så de kan få øjnene op for faget.

Speedbricking 6 deltagere, 3 svende og 3 mestre, skal bruge 80 mursten til at lave en søjle med farvet bånd hele vejen rundt med urets retning. Deltagerne: Murermester Søren Beikes Murermester Bjarne Thomsen Murermester Nicolaj Nielsen Murersvend Michael Bermann Murersvend Per Bermann Murersvend Claus Møller Murermester Kjeld Pedersen, kendt for at flytte Rubjerg Knude fyr, dømte konkurrencen. VIS MERE

Højt solskin og mursten på tid

Sveden løb ned over panderne, da seks lokale murere i høj solskin dystede om, hvem der hurtigst kunne lægge 80 mursten.

Der var højt solskin til murerfestival i Hjørring fredag 3. september. Foto: Bente Poder.

- Det er jo noget af det fede ved faget, at man kan være så meget udenfor. Jeg kunne aldrig sidde på et kontor, sagde Kjeld Pedersen, mens han holdte øje med deltagerne.

Og efter 22 minutter kunne han se den første deltager, Søren Beikes, lægge sin sidste sten. "Så må vi se, om tempoet er gået ud over kvaliteten", sagde Søren i et grin, inden Murer-Kjeld gik hen for at inspicere søjlen.

Få øjeblikke senere var dommen klar. Søren Beikes var vinder, og dermed verdensmester, i den første "speedbricking"-konkurrence.

- Det er da mega fedt, og det er jeg glad for, sagde murermesteren efterfølgende, inden den stod på en fyraftensøl.