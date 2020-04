Walk og maraton gennem tunnelen er aflyst

AALBORG:Havde du sat næsen op efter at skulle gå eller løbe gennem Limfjordstunnelen i maj, så kommer du til at blive skuffet.

To af forårets store motionsoplevelser - Aalborg Halvmarathon og WALKin Nordjylland er nemlig netop blevet aflyst.

Beslutningen er truffet af en enig bestyrelse i DGI Nordjylland på et ekstraordinært bestyrelsesmøde på baggrund af corona-situationen.

- DGI har landsdækkende valgt at aflyse alle arrangementer i april måned – og vi overvejer nøje vores store events i maj og juni. Der er rigtig mange, som gerne vil være en del af Aalborg Halvmarathon - og det er vi glade for og stolte af, men som situationen er nu, mener vi ikke det er forsvarligt at samle så mange mennesker allerede midt i maj. Det er derfor med stor beklagelse at vi må meddele at de to events 16. og 17. maj er aflyst, siger Birgitte Nielsen, der er direktør i DGI Nordjylland, i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet efter mange overvejelser om forskellige scenarier, der både har indeholdt en udskydelse til efteråret og den aflysning, som nu er blevet resultatet.

- Vi er fuldt ud klar over, at beslutningen skuffer mange, der havde set frem til en tur igennem Limfjordstunnelen – og har trænet frem mod én af forårets store motionsoplevelser. De sidste uger har vi været i tæt dialog med myndigheder og samarbejdspartnere om forskellige muligheder. Når vi kigger på det tætpakkede program af store events i september måned, så bidrager en flytning ikke konstruktivt til helhedsbilledet. Vi ville bidrage til at lægge yderligere pres på tilgængelige ressourcer hos myndigheder – og ikke mindst de mange frivillige i foreningslivet, som i forvejen får nok at se til med at hjælpe til øvrige events, forklarer Birgitte Nielsen.

Aalborg Halvmarathon og WALKin Nordjylland vender tilbage i 2021 lørdag 8. maj med WALKin Nordjylland og søndag den 9. maj 2021 med Aalborg Halvmarathon.

Alle tilmeldte deltagere får overført deres startnummer til 2021 udgaverne. Man kan også få sit deltagergebyr refunderet, hvis man ikke kan deltage i næste års motionsoplevelser.