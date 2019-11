YouTube-stjerner skaber julestemning i Magasin

AALBORG:De har flere hundredtusind følgere på YouTube og Facebook. Og på fredag 8. november kan du komme tæt på Kender du det-brødrene, Oskar og Elias Hole, og Rebecca Dahl, når de besøger Magasin.

De tre skal sammen lave masser af sjove juleaktiviteter i forretningen og blandt andet konkurrere om, hvem der hurtigst kan pakke julegaver ind, og hvem der først kan pakke hinanden ind i gavepapir. Seancen bliver (selvfølgelig) filmet til til deres YouTube-kanaler.

Derudover vil de tre YouTube-kendisser udlodde julegaver til besøgende i Magasin.

- Vi glæder os rigtig meget til at invitere aalborgenserne indenfor til et sjovt og hyggeligt arrangement som dette. Både Kender du det-drengene og Rebecca Dahl har en utrolig bred følgerskare og appellerer til rigtig mange mennesker – og så er de jo bare sprængfyldt med positivitet og god energi, så der er garanti for nogle gode grin og hyggelig stemning. Vi håber, at mange har lyst til at kigge forbi, siger Tina Mikkelsen, der er Store Manager i Magasin Aalborg, i en pressemeddelelse.

Tvillingebrødrene Oskar og Elias på 19 år står bag YouTube-kanalen Kender du det, hvor de flere gange om ugen underholder deres knap 235.000 abonnenter med challenges, quizzer og sjove indslag.

25-årige Rebecca Dahl fra Aalborg er kendt for sin YouTube-kanal under eget navn, hvor hun også laver sjove udfordringer og underholdende indhold, mens hun giver sine 132.000 abonnenter indblik i sit hverdagsliv.