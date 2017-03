BRØNDERSLEV: Ungeklubben i Ungdomshuset i Det Blå Hus på Fasanvej i Brønderslev er klar til det første store arrangement.

Det er et møde med Niels Harrit, lic. scient., pensioneret lektor fra Københavns Universitet.

Han kommer ind på en konspirationsteori - "Det syvende tårn - en skæbnesvanger historie fra nutiden".

- I de fleste menneskers bevidsthed var World Trade Center to gigantiske tårne, der styrtede i grus, efter at de hver blev ramt af jetfly 11. september 2001, påpeger Niels Harrit. Færre mennesker ved, at centret i virkeligheden bestod af syv bygninger omkring et torv. Den syvende af disse bygninger var halvt så højt som tvillingetårnene, men ragede trods alt næsten 200 meter op og med sine 47 etager og dækkende et grundareal lidt mindre end en fodboldbane. Endnu færre mennesker ved, at denne bygning styrtede sammen sent om eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly.

Foredraget handler alene om de tekniske og fysiske omstændigheder ved denne begivenhed, der må betegnes som den mest uventede og uforklarlige sammenstyrtning i moderne arkitekturs historie.

Arrangementet er onsdag 8. marts klokken 19.30 i Det Blå Hus.

Martin Bo Jensen og Ole Jespersgaard understreger, at arrangementet er for alle interesserede. Det er gratis at deltage.