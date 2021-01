Detailhandlende må vente

THY:Thy Detailforum får ikke umiddelbart kommunal støtte til markedsføring, aktiviteter og udvikling.

Kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg (EAKU) har sagt nej til en ansøgning om 300.000 kr. fra organisationen for handlende i Thisted, Hurup, Hanstholm og Vorupør.

Beløbet skulle være med til at finansiere to husstandsomdelte aviser, som Thy Detailforum planlægger at lave i 2021, samt events i og markedsføring af de fire byer. Endelig ønsker organisationen støtte til professionel brug af sociale medier.

De 300.000 kr. svarer til, hvad Thy Detailforum tidligere har fået fra landdistriktspuljen. Og støtten kunne finansieres af ubrugte kommunale midler på 317.000 kr. til kampagnen ved navn Tour de Thy, som bl. a. Thy Detailforum gennemførte i lyset af corona-krisen.

Men pengene skulle i alle tilfælde hentes i den såkaldte medfinansieringspulje. Og kriterierne for denne pulje står over for et eftersyn, fortæller formanden for EAKU, Niels Jørgen Pedersen (V):

- Samtidig skal vi have en snak om, hvordan vi vil tilrettelægge en støtte til detailhandlen.

Han påpeger, at det ikke er mange år siden, hvor de handlendes organisation ”ikke fik en krone” fra kommunen:

- Der kommer hele tiden ansøgninger til projekter. Men det kunne godt være, at Thy Detailforum var bedre tjent med et fast tilskud, siger udvalgsformanden.

Om det ender med at blive løsningen, er dog endnu et helt åbent spørgsmål. Men i den kommende uge skal direktøren for Thy Detailforum, Michael Vendelbo, og varehuschef Palle Jensen, der er formand for organisationen, mødes med kommunens erhvervsafdeling.

- Selvfølgelig er jeg skuffet over afslaget. Men jeg har stor forståelse for det, og frem for alt er jeg super glad for, at vi er i tæt dialog med kommunen om at finde den rigtige løsning. Og det er mødet i næste uge jo også udtryk for, siger Michael Vendelbo.