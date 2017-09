DF ekskluderer byrådskandidat

AALBORG: Dansk Folkeparti har ekskluderet et af partiets nordjyske medlemmer, Cindy Petersen fra Aalborg, der indtil marts i år var formand for partiets lokalafdeling i Aalborg Kommune. Hun var nr. fire på partiets liste til byrådsvalget i Aalborg, men slettes nu fra listen.

- Der har i nogen tid været gentagne problemer med Cindy Petersen i forhold til både den tidligere og den nuværende lokalbestyrelse. Den nuværende bestyrelse indstillede til hovedbestyrelsen, at man ekskluderede Cindy Petersen. Hovedbestyrelsen mente, at man skulle vælge en mindre brutal løsning, fordi det jo kan være, at folk ændrer sig. Derfor tilbød den Cindy Petersen at forblive som menigt medlem mod, at hun trak sig fra kandidatlisten, oplyser partisekretær Poul Lindholm Nielsen fra Dansk Folkeparti.

Denne løsning har Cindy Petersen ikke villet acceptere.

- Derfor har konsekvensen været en eksklusion. Vi har været nødt til at handle nu med kun få måneder til valget, siger partisekretæren.

Angiveligt er det ikke politiske uenigheder, der ligger bag konflikten mellem 27-årige ingeniør-uddannede Cindy Petersen og nogle af hendes nu tidligere partifæller. Årsagen angives at være "personstridigheder" og "illoyalitet". Desuden har det ifølge Poul Lindholm Nielsen ved flere lejligheder været svært at få kontakt til kandidaten.

Påstand om "identitetstyveri"

På en generalforsamling 22. marts i år blev Cindy Petersen væltet som formand og i stedet erstattet af Hartvig Sørensen. Han vil ikke kommentere striden over for NORDJYSKE, men henviser til, at der er tale om et internt anliggende.

Af referatet fra generalforsamlingen fremgår, at Cindy Petersen på mødet beskyldte et andet daværende bestyrelsesmedlem, Johnny Christensen, for at have meldt hende til politiet. Bag denne disput ligger en strid om en muligvis banal fejl på DF’s hjemmeside, der bevirkede, at mails, sendt via hjemmesiden og tiltænkt en række andre bestyrelsesmedlemmer, i en periode havnede hos den daværende formand, Cindy Petersen. Hun blev derfor beskyldt for "identitetstyveri".

Johnny Christensen blev fortørnet over at blive beskyldt for at have politianmeldt Cindy Petersen. Han kontaktede efterfølgende Nordjyllands Politi og fik et svar, som siden blev offentliggjort på lokalafdelingens hjemmeside. Her hedder det: "I henhold til forespørgsel den 6. april 2017 kan jeg bekræfte, at der ikke foreligger nogen registreringer om, at De skulle have indgivet anmeldelse mod Cindy Petersen."

Cindy Petersen var allerede ved kommunalvalget i 2013 opstillet for Dansk Folkeparti i Aalborg og fik dengang 409 personlige stemmer. Efter eksklusionen er de nederste kandidater på dette års liste rykket en plads op.

Satser på et andet parti

Cindy Petersen selv skriver om sagen på Facebook, at "det er fortsat mit ønske at være aktiv i dansk politik". Hun skriver også om striden: "Jeg fortryder intet. Står ved alt ".

Til NORDJYSKE siger den forhenværende DF-kandidat, at når hun sagde nej til hovedbestyrelsens tilbud, skyldes det især, at dette også indebar, at hun heller ikke i fremtiden ville få lov til at stille op for partiet.

- Jeg er i politik, fordi jeg vil gøre en forskel især på det sociale område, og jeg vil ikke forpligte mig til aldrig at kunne stille op, siger hun.

Cindy Petersen meldte sig ind i Dansk Folkepartis Ungdom som 16-årig og siger, at hun "nok har været naiv" og "har lært, at skal man overleve i politik, skal man være et meget egoistisk menneske". Hun satser nu på at blive stillet op for et andet parti.

- Jeg har fået flere tilbud, som jeg lige nu overvejer, siger Cindy Petersen.