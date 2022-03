DF'er melder partiformand Messerschmidt til politiet

KØBENHAVN:Byrådsmedlemmet Erik Høgh-Sørensen (DF) har meldt sin partiformand, Morten Messerschmidt, til politiet.

Det fortæller DF'eren, der sidder i byrådet i Hjørring Kommune, til Ekstra Bladet.

Erik Høgh-Sørensen står ikke alene om anmeldelsen. Sammen med en række DF-afhoppere anklager han Messerschmidt for at se gennem fingre med advarsler om "underslæb, mandatsvig og/eller dokumentfalsk".

Den påståede svindel, som Messerschmidt beskyldes for at sidde overhørig, skulle være foregået i partiforeningen i Hjørring.

- Jeg finder det utroligt at skulle politianmelde mit eget parti, men det lader til, at DF's interne finanskontrol er brudt sammen, og alt går an. Det minder om Meld og Feld, bare i Nordjylland, siger Erik Høgh-Sørensen til Ekstra Bladet.

Også partisekretær Jens Vornøe og flere lokale DF-medlemmer er blevet meldt til politiet, fortæller Høgh-Sørensen.

Ifølge ham står i alt ti personer bag anmeldelserne. Nogle af dem er tidligere medlemmer af Dansk Folkepartis lokalbestyrelse i Hjørring.

Den lokalbestyrelse gik i opløsning i sidste uge, hvor fire ud af fem medlemmer meddelte, at de forlader partiet, og at det sker i protest mod partiledelsen med formand Morten Messerschmidt i front.

Det, anmelderne er fortørnede over, er eksempelvis en række indkøb i lokale supermarkeder og en vinforretning. Der er ifølge Ekstra Bladet købt blandt andet spiritus, K-salat og blomkål, og det er indkøbt på lokalforeningens regning.

Men ifølge Erik Høgh-Sørensen er der brugt penge på en del, som de lokale medlemmer af partiet ikke genkender. Blandt andet fordi corona satte en stopper for flere medlemssammenkomster.

De tidligere DF'ere, som står bag anmeldelsen, mener, at lokalbestyrelsen i Hjørring - den, der var der før den, der netop er blevet opløst - stod bag, hvad de kalder "kreativ bogføring". Det skriver Ekstra Bladet.

De advarede efter eget udsagn både partisekretær Jens Vornøe og hovedbestyrelsen skriftligt og mundtligt i 2021 og i år, uden der er grebet ind.

Seneste advarsel skulle være sendt direkte til partiformand Messerschmidt 23. februar i år.

Partisekretær Jens Vornøe bekræfter, at der har været henvendelser.

- Vi har også svaret dem flere gange, så de har fået en oversigt over, hvordan det hænger sammen, siger Vornøe til Ritzau.

Han har først fået kendskab til politianmeldelsen gennem pressen.

- Den tager vi med sindsro. Vi er ikke bekendt med, at der skulle være foretaget noget som helst ulovligt.

- Det er ganske naturligt, at man i en bestyrelse handler nogle dagligvarer ind og spiser noget mad, siger Vornøe om partiforeningens indkøb, som er en del af den påståede svindel.

Morten Messerschmidt ønsker ikke at kommentere sagen. Han henviser til Jens Vornøe.

Erik Høgh-Sørensen stillede i første omgang selv op til formandsvalget i DF, der blev holdt i januar. Han trak sig dog for i stedet at trække flere stemmer til Martin Henriksen for at mindske Messerschmidts chance for at blive formand.

Morten Messerschmidt har i forvejen en straffesag mod sig. Det er i den såkaldte Meld- og Feld-sag, hvor han anklages for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Den sag behandles i byretten i november og december i år.

