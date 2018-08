DF-formand melder hus forbi: - Jeg har ikke noget fravær

MARIAGERFJORD: Formand for DF’s gruppe i Mariagerfjord Byråd, Jørgen Hammer Sørensen, melder hus forbi:

I indeværende periode har Hammer Sørensen ikke haft noget fravær i forbindelse med sit byrådsarbejde, men passer samvittighedsfuldt sine ting.

- Det er også derfor, jeg har valgt et almindeligt job fra - det er, så jeg kan være fuldtidspolitiker, siger Jørgen Hammer Sørensen, der reagerer på omtalen i NORDJYSKE i går af byrådskollegaen Jan Andersens udmelding af DF.

Det fremgik, at Jan Andersen havde påtalt, at byrådsmedlemmer fra DF med dobbeltmandater har fravær, og dobbeltmandat har både Pia Adelsteen, MF og byrådsmedlem, samt Jørgen Hammer Sørensen, der ud over at være byrådsmedlem sidder i regionsrådet.

- Jeg tror ikke, det er mig, som Jan skyder efter, i og med at jeg ikke har haft noget fravær i kommunalt regi i indeværende byrådsperiode, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Han understreger, at han aldrig har haft problemer med at samarbejde med Jan Andersen, hverken i denne eller forrige byrådsperiode.

- Det Jan og jeg har været irriteret over er, at vi i gruppen har haft problemer med at mødes alle tre, når vi har siddet i forhandlinger med andre partier, siger Jørgen H. Sørensen.

Han kalder Jan Andersens beslutning om at forlade DF "pisseærgerlig".

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), tager til efterretning, at Jan Andersen har meldt sig ud af DF.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til det, for jeg vil ikke blande mig i deres interne forhold.

- Jeg har altid haft et godt samarbejde med DF, og det håber jeg fortsætter. Og personen Jan Andersen er for mig den samme, selv om han ikke længere er medlem af DF, siger Mogens Jespersen.

Jan Andersen fortsætter som løsgænger i Mariagerfjord Byråd. Dette skal byrådet ikke godkende.

- Det ville være en anden sag, hvis et byrådsmedlem ønskede at forlade byrådet. Så ville det kræve en omkonstituering, siger borgmesteren.