Dansk Folkeparti har mistet 3000 medlemmer

DANMARK: Lige siden Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995, har partiet haft støt medlemsfremgang.

Men den udvikling vendte brat i 2015, og siden er partiet gået cirka 3000 medlemmer tilbage.

Partiets medlemstal er faldet fra rekorden på 17.122 medlemmer i 2015 til 13.930 medlemmer per 16. august i år.

Men partiformand Kristian Thulesen Dahl er ikke bekymret:

- Jeg tolker det sådan, at når vi ser på vores tilslutning over en længere periode, så er den gået op. Så er det fuldstændig rigtigt, at der er bølger.

Spørgsmål: Der har været støt fremgang i hele partiets historie på nær de seneste to år, hvor vi ser et markant fald. Hvad er forklaringen på det?

- For mig at se er det helt naturligt, at der er bølgeskvulp. Når man rider på en bølge og nyder stor popularitet, så avler succes jo succes.

- Så vil der være rigtig mange, der føler sig tiltrukket til at melde sig ind. Og det er ikke alle dem, der hænger ved efterfølgende, siger han og sammenligner med De Radikales optur i 2006 og SF’s ditto i 2009.

- Jeg tror bare, det er sådan noget, der går på runde.

- Det afgørende er, hvor mange vi kan få til at holde fast, når euforien går af. Og det er i den forstand, jeg faktisk er meget godt tilfreds.

Spørgsmål: Så du er slet ikke ærgerlig over at have mistet over 3000 medlemmer?

- Jeg ser det ikke som, at vi har mistet medlemmer.

- Jeg ser det sådan, at vi over en længere periode faktisk har fået flere medlemmer. Og det er helt naturligt, at hvis man går hastigt frem i en kort periode, så mister man noget af det igen.

- Det er ikke noget som helst problem for os. Vi har en sund organisation.

Organisatorisk næstformand Carl Christian Ebbesen tilskriver tilbagegangen "efterårets krise omkring Meld og Feld".

Han hæfter sig samtidig ved, at medlemstallet er steget med 567 siden 17. februar i år.

Kristian Thulesen Dahl medgiver, at sagen om misbrug af EU-midler i Meld og Feld med europaparlamentariker Morten Messerschmidt (DF) i centrum har tæret på partiet:

- Ligesom succes avler succes, så kan det, at man har nogle sager, der kører mediemæssigt, give den modsatte effekt. Det siger sig selv. Når en sag af den kaliber kører, så slider det på et parti og partiets opbakning.

/ritzau/