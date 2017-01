AALBORG: Aalborg Kommune bør fastsætte en grænse for, hvor mange tosprogede børn, der er i de enkelte børnehaver og daginstitutioner.

Det mener Dansk Folkepartis byrådsgruppe, som også foreslår, at alle forældre fremover skal oplyse, hvilket modersmål deres børn taler, når de skriver dem op til en institutionsplads.

- Det gør vi fordi, vi ikke vil acceptere Aarhus-lignende tilstande, hvor der ikke er kontrol med, hvor mange tosprogede der er i de forskellige institutioner. Og derfor spurgte jeg allerede i efteråret rådmanden for området om, hvordan fordelingen er, og om der er problemer nogen steder. Men det viste sig desværre, at der ikke findes nogen opgørelse, fortæller byrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm (DF).

Han har selv kendskab til en vuggestue i Aalborg, hvor 11 ud af 13 børn er tosprogede, og det er efter hans mening for mange, så nu vil han gerne have omfanget klarlagt.

- Der kan ikke være så mange i en enkelt institution uden det giver problemer i forhold til integration. For det lærer de tosprogede børn nu engang bedst ved at være sammen med danske børn, mener DF’eren.

Partiet foreslår derfor en konkret grænse på 20 procent tosprogede i kommunens børnehaver og daginstitutioner.

Et flertal bestående af SF, Det Radikale Vestre, Enhedslisten og Socialdemokratiet vil ikke være med til at sætte en konkret grænse for, hvor mange tosprogede, der må være i Aalborg Kommunes skoler og børnehaver.

Partierne har sammen udarbejdet et ændringsforslag til DFs forslag, og her hedder det blandt andet, at man gerne vil være med til at gennemføre er servicetjek af integrationen samt en bred analyse, der ser på fordelingen af børn med dansk, vestlig og ikke-vestlig baggrund. Og det er der en god grund til, mener byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen (SF).

- Som udgangspunkt giver det god mening at vide, hvad det er, vi har med at gøre, og om de tiltag, vi har sat i gang, virker. Men vi vil ikke være med til den meget skarpe grænse på 20 procent, som DF foreslår, siger han.