DF lider stort nederlag - Venstre bliver størst

KØBENHAVN: Dansk Folkeparti står til mere end en halvering i Europa-Parlamentet, viser prognoser på DR og TV2.

Partiet går fra fire til blot ét mandat.

Venstre bliver det største danske parti med fire mandater, som er en fordobling sammenlignet med 2014-valget. Venstre får ifølge DR's prognose det 14. danske mandat i Europa-Parlamentet. Det bliver aktuelt, når Storbritannien som følge af brexit forlader EU.

Socialdemokraterne står til tre mandater i Europa-Parlamentet.

Både SF og Radikale står til at gå fra et mandat til to mandater i Europa-Parlamentet.

De Konservative beholder sit ene mandat i Europa-Parlamentet.

Enhedslisten får en plads i EU-Parlamentet. Folkebevægelsen mod EU må til gengæld vinke farvel til sit mandat.

Liberal Alliance kommer ikke ind i EU-Parlamentet, viser valgprognoserne.

Ifølge it-virksomheden KMD, der står for den officielle optælling af stemmerne, er der klokken 23.23 optalt 96,4 procent af stemmerne.

/ritzau/