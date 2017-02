INDLAND: Det kan blive boligejere, der har stor gæld i deres bolig og dermed store rentefradrag, der kan komme til at betale regningen for den nye boligskatteaftale, der forhandles på Christiansborg.

Det skriver Børsen torsdag.

Regeringen har tidligere fremlagt et udspil, der har til formål at sænke skatten for boligejerne, der også skal have nogle af de penge tilbage, som de har betalt for meget i boligskat og ejendomsværdiskat siden 2011.

Den samlede regning lyder på 32,2 milliarder kroner, og en del af de penge kan altså komme fra rentefradrag på boliglån.

Det sker, efter at Dansk Folkeparti (DF) og De Radikale, der begge sidder med om forhandlingsbordet, åbner op for, at pengene til planen skal komme herfra.

- Rentefradraget er i spil. Her ligger en mulighed for finansiering af en aftale, siger René Christensen, der er finansordfører for DF.

Spørgsmål: Så DF freder ikke rentefradraget?

- Nej. Det er en bold, der er kastet op i luften, og vi er åbne for at diskutere det også.

De Radikale har ifølge finansordfører Martin Lidegaard allerede peget på rentefradraget som finansieringskilde.

Jeppe Borre, der er seniorøkonom i Nykredit, forklarer, at det vil ramme boligejerne bredt, hvis fradraget beskæres.

- Men det er de dyrere boliger, hvor man alt andet lige også har de største lån, at der vil være den største betydning i kroner og øre, forklarer Jeppe Borre. Han peger dog også på, at unge førstegangskøbere vil blive ramt relativt hårdt.

På kort sigt er det især boligejere med fast rente, som har de største renteudgifter, der kan mærke et mindre rentefradrag mest, mens boligejere med variable lån vil kunne mærke det, når renten stiger.

