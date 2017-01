En sang for skole og venskab

- Vi er alle sammen rigtig glade for Kirsten og den tid, som hun har siddet der, for hun har gjort rigtig mange gode ting på ældreområdet.

Formand for DF i Aalborg Cindy Petersen afviser, at Kirsten Algren skulle være blevet hånet.

Kirsten Algren er med egne ord lettet og glad over beslutningen, da hun bl.a. har følt sig hånet af dele af den lokale bestyrelse.

Nu er Kristoffer Hjort Storm alene tilbage til at repræsentere partiet i byrådet. Han blev i øvrigt valgt som partiets spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

- Det er fuldkomment vanvittigt, jeg er den eneste, der er valgt ind af borgerne, siger Kirsten Algren med henvisning til, at partiets andet byrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm afløste Tommy Eggers i indeværende periode.

Hun har siddet i byrådet siden 2010 og er gruppeformand. Hun undrer sig over, at hun er røget langt ned på listen.

Det betyder, at hun bliver løsgænger i byrådet i resten af perioden. Beslutningen er truffet efter et opstillingsmøde i Dansk Folkeparti, hvor Kirsten Algren røg langt ned på listen. Til NORDJYSKE Medier, siger hun:

AALBORG: Medlem af Aalborg Byråd for Dansk Folkeparti, Kirsten Algren, har pr. dags dato meldt sig ud af partiet.

