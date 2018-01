DF’s ghettokrav: Udgangsforbud efter klokken 20

KØBENHAVN: Udgangsforbud for børn under 18 år efter klokken 20. Slut med at bygge nye moskéer i ghettobyer.

Og folk med midlertidigt asyl skal sendes hjem.Det er nogle af de krav, som Dansk Folkeparti har til regeringen i forhold til ghettoerne. Det siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) til BT.

Ghettoerne er for alvor kommet i fokus igen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale proklamerede at ville afvikle ghettoerne helt.

- Det er fint, at statsministeren vil gøre noget ved ghettoproblemerne. I nogle tilfælde kan det være fint nok at rive nogle bygninger ned.

- Men jeg tvivler på, at det for alvor kan løse problemerne. Men Lars Løkke mangler at komme med nogle forslag, der peger fremad, siger Martin Henriksen til BT.

I alt syv ghettoforslag vil DF tage med, når regeringen og DF i løbet af januar genoptager forhandlingerne om yderligere stramninger på udlændingeområdet.

Netop det vil DF have trumfet igennem, hvis støttepartiet skal gå med til en skatteaftale, som regeringen ønsker.

Det konkrete ghettoudspil fra regeringen kommer i begyndelsen af det nye år, oplyste Løkke i sin nytårstale.