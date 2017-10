DF-top opfordrer lokalpolitikere i hele landet til halalforbud

KØBENHAVN: Man kan kun blive borgmester i Horsens med Dansk Folkepartis opbakning, hvis man fjerner al halalslagtet kød i kommunens offentlige institutioner.

Både Venstres og Socialdemokratiets borgmesterkandidater i den østjyske kommune har over for Horsens Folkeblad afvist det ultimative krav.

Men på Christiansborg er der fuld opbakning fra DF-toppen - også selv om partiet normalt bryster sig af ikke at fremsætte ultimative krav.

- Hvis man ønsker, at den mad, man indtager hos en offentlig institution, er halalslagtet, så må man selv tage en madpakke med, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

- Det er forkert, når maden i offentlige institutioner er velsignet af en imam. Det må da være sådan, at når man får mad i en offentlig dansk institution, så er det neutral mad - ikke islamisk mad.

Hvordan andre DF-lokalpolitikere vil tage kampen op, vil Martin Henriksen lade være op til de enkelte lokalforeninger.

- Om man skal gribe den an på samme måde, som man har gjort i Horsens, det må man vurdere lokalt. Men vi synes, det er et godt initiativ, siger han.

Udlændingeordføreren understreger, at partitoppen stadig ikke mener, at man skal "stille ultimative krav i tide og utide".

- Men engang imellem kan det være fint nok. I Horsens stiller man et meget, meget håndfast krav, og det er helt fint med os inde på Christiansborg.

- Og hvis man i andre kommuner overvejer at gøre noget tilsvarende, har vi tillid til, at det kan man godt finde ud af at håndtere lokalt.

I det hele taget opfordrer Martin Henriksen sine kommunale partifæller til i endnu højere grad at tage værdidebatten ude i kommunerne.

- Udlændingepolitik er ikke kun noget, vi håndterer på Christiansborg. Det er i høj grad også noget, vi håndterer lokalt, siger han.

Udlændingeordføreren har også et andet helt konkret krav, hans partifæller kunne spille ind i kommunalvalget: Forbud mod religiøs hovedbeklædning i folkeskole, børnehaver og vuggestuer.

- Folkeskolelærere og pædagoger skal fremstå så neutralt som muligt. Det kan også være over for skoleeleverne for at hjælpe dem med at modstå presset hjemmefra for at bære tørklæde, siger han.

Kommunalvalget finder sted 21. november.

