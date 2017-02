INDLAND: Når to DF-ordførere går ud med offentlig kritik af ældreminister Thyra Frank (LA) og transportminister Ole Birk Olesen (LA), så er det udtryk for, at ordførerne "passer deres arbejde".

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Dermed gør han det klart, at fredagens ordførerkritik har opbakning fra DF-toppen:

- DF’s ordførere passer deres arbejde og holder fast i de sager, som partiet mener er relevante. Når det gælder ældreministeren, så skal hun svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Og det forventer vi også, at hun vil gøre, siger Peter Skaarup.

Han støtter også kritikken af transportminister Ole Birk Olesen.

DF’s transportordfører, Kim Christiansen, vakte fredag opsigt ved at beskylde transportminister Ole Birk Olesen for at være arrogant og mangle kompetence til at styre transportpolitikken.

- Vores transportordfører er altid parat til at sige tingene meget direkte. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Men jeg ser da også, at han siger, at forholdet til den nye minister er i bedring efter en lidt skæv start, siger Peter Skaarup.

Han henviser dermed til, at Kim Christiansen i et interview med DR siger, at Ole Birk Olesen er "ved at lære at tælle til 90". Forstået som de 90 mandater, der skal til, hvis regeringen skal have flertal for sin politik.

- Så jeg er egentlig sikker på, at vi nok skal få noget god politik igennem med de nævnte ministre, siger Peter Skaarup.

Spørgsmål: Kan Thyra Frank blive siddende som minister, hvis hun ikke klart tager afstand fra, at der blev kopieret arbejdspladsvurderinger på plejehjemmet Lotte?

- Der er ikke nogen, der snakker om, at ministrene ikke kan blive siddende. Det, vi taler om her, er, at man som minister - og det betyder jo tjener - har den respekt over for folkestyret, at man svarer på de spørgsmål, der bliver stillet, siger Peter Skaarup.

Spørgsmål: Er Ole Birk Olesen i fare for at falde som minister?

- Vi går ikke efter manden eller kvinden her. Vi går efter bolden. Det handler om politik.

- Det handler om, at man vil gøre det bedste for ældre. Og det handler om, at vi på transportområdet vil finde de bedste løsninger, når det gælder eksempelvis Uber og kollektiv trafik.

- Og der må Thyra Frank og Ole Birk Olesen affinde sig med, at der ikke nødvendigvis er flertal for den politik, de ønsker at føre.

- Det er derfor Dansk Folkeparti står uden for regeringen. Så vi i klart sprog kan sige vores mening og om nødvendigt lave aftaler med andre partier, end dem der sidder i regering, siger Peter Skaarup.

Han afviser, at den dobbelte ministerkritik er rettet særligt mod Liberal Alliance. Eller at den skal ses som et svar på, at LA-leder Anders Samuelsen tidligere på ugen angreb S og DF for at være en "bremse" på Danmark.

- Det kunne lige så godt være ministre fra andre partier. Vi siger vores mening i klart sprog. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, siger Peter Skaarup.

/ritzau/