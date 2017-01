DANMARK: Politiet bør fange fartsyndere i faste fotofælder - de såkaldte stærekasser.

Det skal ske i stedet for at blitze bilister med mobile fotovogne - også kaldet ATK-køretøjer - som fanger flere fartbilister end nogensinde. Det er blevet en ren pengemaskine.

Det mener Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen.

- Fotovogne er ikke den bedste opfindelse. Man laver kontrollen. Men jeg så hellere, at man gjorde det med de såkaldte stærekasser. Så spildte vi ikke gode betjentes tid i fotovogne, siger Kim Christiansen.

- Beløbet fra fartbøder er støt stigende. Fotovogne er blevet en rigtig god pengemaskine, lyder det fra DF-politikeren.

Bøde til bilens ejer

Sidste år fik 563.755 bilister bøder for 701 millioner kroner. Det er 42 procent flere fartsyndere end i 2015, og næsten tre gange flere end i 2014.

Det skriver Jyllands-Posten med henvisning til tal fra Nationalt Færdselscenter hos Rigspolitiet.

Den langt større høst skyldes, at politiet nu har fordelt 100 fotovogne i hele landet mod 25 vogne i 2014.

I februar 2014 indrømmede daværende justitsminister Karen Hækkerup (S), at fotofælderne ville skæppe gevaldigt i statskassen. Fra 353 millioner kroner i 2013 til forventede 925 millioner kroner i 2015, hed det.

Det skyldtes dels flere fotovogne, dels at S-R-regeringen sammen med SF og Enhedslisten ændrede loven, så fartbøden ikke længere går til chaufføren, men automatisk sendes til bilens ejer.

Massemord

Ændringen fik disse ord med på vejen fra Venstres daværende retsordfører, Karsten Lauritzen:

- Man er parat til at dømme en anden person end den, der har overtrådt loven. Det vil jeg definere som massemord.

Kim Christiansen afviser, at Venstre har svigtet sine valgløfter. Han påpeger, at tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) også ville have færre fotovogne og placere fotoudstyret på faste steder.

/ritzau/