DF vil fjerne DR’s omstridte historieafsnit

KØBENHAVN: Dansk Folkeparti opfordrer Danmarks Radio til at sløjfe det sidste, omstridte afsnit af tv-serien "Historien om Danmark" fra sin hjemmeside. Historikere og borgerlige beskylder DR for at forvride historien om Danmarks besættelse.

Det siger DF’s EU-parlamentariker, Morten Messerschmidt til Altinget

- DR bør tage den meget massive kritik til efterretning og fjerne afsnittet fra hjemmesiden, siger Morten Messerschmidt.

Han oplyser, at han taler på vegne af partiet.

DFs næstformand, Søren Espersen, kaldte seriens billede af besættelsestiden og modstandskampen for "venstresnoet propaganda". Han advarede om, at det kunne få konsekvenser for DR i det ny medieforlig.

Tirsdag skrev Morten Messerschmidt på sin Facebook-profil.

- Der er relativt bred enighed om, at det sidste afsnit af Historien om Danmark er regulær historieforfalskning.

- Det meget ensidige fokus på venstrefløjens meritter under besættelsen og den kolde krig er meget langt fra virkeligheden, skriver han.

Serien nævnet slet ikke "nogen borgerlige frihedskæmpere", påpeger han.

Politikere kan ikke kræve, at DR fjerner redaktionelt materiale fra hjemmesiden. Men det kan lægge yderligt pres på DR, mener mediejurist Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Umiddelbart kan politikerne råbe og skrige så meget de vil. DR bestemmer stadig selv, hvad de gør. Men når det er sagt, så kommer opfordringen på et tidspunkt, hvor DR er meget følsom, siger Vibeke Borberg.

Hun mener, at DR skal overveje, hvad de gør nu.

- Det er et tveægget sværd, de skal balancere på. For på den ene side skal de levere det, som politikerne forventer af et statsligt medie, og på den anden side skal de bevare deres uafhængighed, siger Vibeke Borberg.

DR’s kulturdirektør, Tine Smedegaard Andersen, garanterer, at afsnittet ikke fjernes fra hjemmesiden.

- Vi har ikke været tydelige nok i de borgerliges indflydelse på den udvikling, vi skildrer i sidste afsnit. Men afsnittet indgår som en samlet helhed i en stor serie, og vi kommer ikke til at pille det af, siger Tine Smedegaard Andersen.

/ritzau/