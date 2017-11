DF vil fratage udlændinges opstillingsret ved kommunalvalg

DANMARK: I dag kan man stille op til kommunal- og regionsvalg, hvis man uden afbrydelse har opholdt sig i Danmark i mindst tre år.

Men sådan skal det ikke være i fremtiden, mener Dansk Folkeparti. Det skriver TV2.

Derfor skal Folketinget torsdag førstebehandle et beslutningsforslag fra partiet om, at udlændinge kun skal have lov til at stille op til kommunal- og regionsvalg, hvis de har bestået en udvidet danskprøve.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) siger, at hans parti helst havde set, at man skal være dansk statsborger for at stemme og stille op til kommunal- og regionsvalget.

Men det synspunkt står Dansk Folkeparti alene med i Folketinget.

- Derfor prøver vi med en lidt mildere model, hvor vi siger, at man som minimum må kunne blive enige om, at man skal kunne tale og forstå dansk for at deltage i det danske demokrati. Derfor lægger forslaget op til, at man skal bestå en danskprøve som minimum, siger han til TV2.

349.489 udenlandske statsborgere er i år berettiget til at stille op ved kommunalvalget. 138.312 af dem er fra ikkevestlige lande.

Radikale Venstres udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, forsvarer udlændinges ret til at stille op ved valget.

- Vi er for længst blevet enige med vores naboer i EU om, at alle EU-borgere har ret til at stemme til lokalvalg og valg til Europa-Parlamentet, når de har ophold, og de har været tre år i et andet EU-land, siger hun til TV2.

Hun peger på, at de rettigheder også gælder for danskere i udlandet.

- Det gør danskere, der bor i andre europæiske lande. De stemmer der, når de har boet der i en årrække. Og det gør mennesker med udenlandsk baggrund, der bor og arbejder i Danmark også. Det er måden, man engagerer sig i sit lokale demokrati, siger hun.

/ritzau/