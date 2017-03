ØSTERILD: Dansk Folkeparti er klar til at udsætte en beslutning om at udvide testcentrene for vindmøller i Østerild og Hovsøre som regeringen lægger op til. Det skriver Ingeniøren, ing.dk.

Partiets miljøordfører Pia Adelsteen (DF) oplyser i følge ing.dk, at partiet have set på nærmere på støjbekendtgørelsen, før man vil give tilladelse til udvidelsen.

Det kan betyde, at beslutningen om udvidelsen af testcentrene udskydes til efteråret.

Dansk Folkeparti står sammen med regeringspartierne samt Socialdemokratiet og SF bag forslaget om at udvide de to nationale testcentre for vindmøller.