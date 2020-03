DHF aflyser alle kampe i håndboldligaerne i to uger

KØBENHAVN:Dansk Håndbold Forbund har onsdag aften reageret på regeringens nylige udmelding i forhold til spredningen af coronavirus.

På håndboldplan får det den konsekvens, at hallerne i hvert fald i de kommende 14 dage vil være tomme.

Alle kampe og stævner på alle niveauer lukkes ned. Det gælder også Danmarks to bedste rækker på herre- og damesiden, Primo Tours Ligaens og HTH Ligaen.

Det skriver DHF på sin hjemmeside. Her fremgår det, at det er en samlet ledelse i forbundet, der står bag beslutningen, som forventes at give store administrative udfordringer.

- Beslutningen får konsekvenser for op- og nedrykningen i alle rækker, og Dansk Håndbold Forbund vil i løbet af de kommende dage komme med en udmelding om, hvordan dette løses, skriver forbundet.

Meldingen kommer før den afsluttende del af grundspillet i de to bedste håndboldrækker. I herreligaen mangler der to runder, før toppen skal spille om medaljer, og bunden skal spille om at undgå nedrykning.

I kvindernes liga mangler de fleste hold at spille tre grundspilskampe.

DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen er ked af det på vegne af de danske håndboldspillere.

- Det har bestemt ikke været nogen nem beslutning, og vi er rigtigt kede af det på vegne af de mange håndboldglade danskere, der nu må se langt efter halgulvet. Omvendt står vi i en exceptionel situation, hvor vi alle har et ansvar for at opføre os ansvarligt.

- Og for os er det blandt andet lig med at undgå den tætte kropskontakt, som håndbold medfører, siger han.

DHF kan ikke forbyde klubberne at træne, men anser det som en naturlig konsekvens at indstille træningen på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedrørende smittefare.

