DHF-boss føler med Aalborg: De har gjort det fantastisk

KØBENHAVN:Dansk Håndbold Forbunds generalsekretær, Morten Stig Christensen, føler med Aalborg Håndbold, efter at den danske mesterklub er blevet sendt ud af Champions League i en skrivebordsafgørelse.

Det Europæiske Håndboldforbunds eksekutivkomité har i lyset af coronakrisen besluttet at aflyse ottendedels- og kvartfinalerne i Champions League og sende fire klubber direkte til Final 4.

Her var Aalborg en af de klubber, der trak sorteper. Nordjyderne skulle ellers have mødt Porto i ottendedelsfinalen.

- Det er jeg rigtig, rigtig ked af på Aalborgs vegne. De er ikke de eneste, der havner med håret i postkassen efter det her.

- Jeg er især ked af det, fordi Aalborg har gjort det helt fantastisk internationalt, så jeg havde gerne set dem forsøge at køre stemplet helt i bund, siger Morten Stig Christensen.

På baggrund af præstationerne i gruppespillet er Barcelona, Paris Saint-Germain, THW Kiel, og Veszprém blevet sendt direkte videre til finalestævnet, der skal afvikles mellem jul og nytår.

De ti øvrige tilbageværende mandskaber får ikke mulighed for at komme videre i den prestigefyldte turnering.

- Der er absolut ingen vindere i det her spil. Der er nogen, der slipper lidt mildere end andre, men alle er jo tabere, siger Morten Stig Christensen.

- Den nuværende situation smadrer alle strukturer, og det sætter alle i en situation, hvor man skal løbe lidt hurtigere for at få hjulene i gang igen, når vi kommer om på den anden side af det her.

- Samtidig er vi alle enige om, at vi skal på passe vores råstof, nemlig spillerne, siger DHF's generalsekretær.

Mens Aalborgs europæiske færd er slut i utide, lever Team Esbjerg fortsat i kvindernes turnering.

Her forsøger man fortsat at få afviklet kvartfinalerne. Lykkes det ikke, går man direkte videre til Final 4. I så fald vil vestjyderne være blandt deltagerne som belønning for andenpladsen i mellemrundepuljen.

