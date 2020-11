DHF dropper Frederikshavn som EM-værtsby

KØBENHAVN:Frederikshavn kommer alligevel ikke til at være medvært for det kommende EM i kvindehåndbold.

De danske myndighedernes nye, skærpede coronarestriktioner i Nordjylland gør, at det ikke er muligt at afvikle de kampe, som skulle have været spillet i Arena Nord i byen.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside. Det samme gør det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Det er endnu uvist, hvor kampene i stedet vil blive spillet.

- Vi er først og fremmest kede af, at vi skal opgive Frederikshavn som vært, for vi har et fantastisk samarbejde med byen og med de gode folk i Arena Nord. Jeg er dog overbevist om, at vi kan lykkes med at finde en ny værtsby, siger DHF-formand Per Bertelsen på forbundets hjemmeside.

- Vi vil stadig gøre vores allerbedste, så vi får et ordentligt mesterskab her i Danmark. Situationen er uden tvivl alvorlig, og det bliver krævende for os alle, men vi har nogle dygtige medarbejdere og uundværlige frivillige, så vi skal nok løse opgaven.

EM skal efter planen spilles fra 3. til 20. december. Danmark er sammen med Norge vært for turneringen.

Da der også er uvished om afviklingen af kampene i Norge, vil der senere fredag finde et møde sted med repræsentanter fra de danske og norske håndboldforbund samt EHF angående EM.

Det fortæller præsident for Det Norske Håndboldforbund Kåre Geir til B.T. Han siger til avisen, at han ikke forventer en afklaring fredag.

