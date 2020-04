DHF-formand afviser udvidelse for at undgå tabere

HÅNDBOLD:Herrernes Nordsjælland Håndbold og EH Aalborgs kvinder blev de to største tabere, da Dansk Håndbold Forbund (DHF) tirsdag valgte at afblæse resten ag håndboldsæsonen som følge af coronakrisen.

DHF valgte at fastfryse de aktuelle stillinger, hvilket sender Nordsjælland og EH Håndbold ned i næstbedste række, fordi de lå sidst i ligaerne.

Særligt for EH Aalborg var det en bet, da holdet havde samme pointantal som Skanderborg, som man manglede at møde, på næstsidstepladsen og kun havde et point op til Horsens på 12.-pladsen.

I Aalborg fremkaldte det stor vrede, da man mener, at det var en unfair beslutning, men DHF-formand Per Bertelsen mener ikke, at det kunne være anderledes.

EH Aalborg har foreslået, at man kunne udvide ligaen fra 14 til 15 hold i næste sæson for at undgå store tabere ved at afblæse sæsonen, men det har DHF ikke set som værende til holdbar løsning.

- Prof-udvalget (Udvalget for Professionel Håndbold, red.) har hele tiden haft den holdning, at vi under ingen omstændigheder ville udvide ligaen til flere hold.

- Vi har også et produkt, vi skal værne om, og det gør vi ikke ved at udvide, siger Per Bertelsen til TV2.

Han afviser også, at man eksempelvis kunne lade bundholdene afvikle deres sidste afgørende kampe uden tilskuere i hallen.

- Enten spiller du turneringen færdig, eller også spiller du den ikke færdig. Du kan ikke begynde at splitte op, pille nogle kampe ud og sige, at nu skal I så spille, mens andre ikke skal, siger Bertelsen.

EH Aalborg bliver i HTH Ligaen erstattet med Vendsyssel, der rykker op fra kvindernes 1. division. Hos herrerne rykker TMS Ringsted op i Primo Tours Ligaen.

Hos herrerne blev Aalborg tilkendt mesterskabet ved tirsdagens beslutning, mens Team Esbjerg fik skrivebordsguld hos kvinderne.

