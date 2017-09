DHF smider Odense Håndbold ud af pokalturneringen

HÅNDBOLD: Da håndboldkvinderne fra Odense Håndbold for et par uger siden slog Aarhus United ud af pokalturneringen, var det med Mie Højlund på holdkortet.

Problemet var bare, at Højlund endnu ikke var spilleberettiget for den fynske håndboldsatsning, og derfor er sejren på 21-18 nu blevet vekslet til et skrivebordsnederlag.

Det sker på trods af, at Højlund ikke kom på banen i kampen.

Det meddeler Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

- I Ligareglementet § 11, stk. 2 fremgår det, at det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede. Benyttelse af spillere, der ikke er berettiget, medfører bøde samt tab af kamp. Der er således tale om en objektiv regel, der ikke giver mulighed for at sanktionere anderledes, lyder det.

Det betyder, at Odense er smidt ud af pokalturneringen, mens Aarhus United genindtræder og skal møde Viborg HK i kvartfinalen.

Ud over udelukkelsen har Odense også fået en bøde på 5000 kroner.

/ritzau/