DI-top i Thy roser kommunen

THISTED: Offentliggørelsen af Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i Thisted Kommune mandag aften fik indflydelse på gårsdagens udgave af Business Breakfast i den tidligere Oticon-bygning i Tilsted - nu Thy&Co.

Thisted Kommune har nemlig fået en samlet placering som nummer 50 blandt landets 98 kommuner, og selv om det er 14 pladser bedre end målingen i 2017, fik målingen direktøren for Teknik og Erhverv, Mogens Kruse Andersen, til at komme med en stærk appel.

- Jeg havde håbet på, at vi røg op på en førsteplads. Men jeg er glad for, at der er 60 deltagere her i dag, for så har vi mulighed for at få noget feed-back på DI's måling. Yderligere data er vigtig for os, sagde han.

Direktøren pegede selv på fire parametre, hvor Thisted Kommune placerer sig markant dårligt. Det handler om infrastruktur, uddannelse, kommunens image samt information og dialog med kommunen.

- Vejnettet skal vi have fokus på. Vi bruger forholdsvis mange flere penge end tidligere, men vi har nogle udfordringer der, sagde han.

Carsten Hedemann, næstformand i Dansk Industri Thy-Mors.

- Det er super godt, at kommunen tager målingen så alvorligt, som den gør. Men skulle vi nu ikke fejre, at vi er gået 14 pladser frem?

Såvel Carsten Hedemann som andre af de tilstedeværende pegede i løbet af eftermiddagens debat på, at det er kommunens image mere end serviceniveauet, der er problemet.

Flemming Hynkemejer, der er ved at etablere en stor virksomhed, Convert A/S, i NJA's gamle fabrik i Nors:

- Den dialog, vi har haft med Peter (Malling Donslund, red.) og Co. har været god og hurtig. Det har været nemt og godt for os at komme til Thisted Kommune, sagde han.

- Pas på med ikke at tale jer selv ned.

Carsten Hedemann mener, at det er den store grå masse af virksomheder, der ikke direkte har haft kontakt med kommunens embedsmænd, der har trukket niveauet i målingen ned ved at give en middelmådig karakter. Han ser en fælles opgave for virksomheder og kommune i at få synliggjort, hvad der går godt.

- Ingen er i tvivl om, at Thisted Kommune gerne vil det her. I må gerne tage os som gidsler. Vi kan hjælpe med at sætte Thy på landkortet.