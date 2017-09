DI vil have unge ud af uddannelserne og i arbejde

DANMARK: Tusindvis af ledige unge sendes i dag i aktivering eller på uddannelse - men ikke i arbejde.

Samtidig har mange danske virksomheder i øjeblikket brug for den ufaglærte arbejdskraft.

Det paradoks får Dansk Industri til at foreslå, at unge under 30 år på kontanthjælp og uden uddannelse fremover også skal kunne erklæres jobparate.

Det skriver Berlingske.

- Hvis unge ufaglærte ikke er klar til en uddannelse, så gør vi hverken dem eller samfundet en tjeneste, ved at de kun kan erklæres enten uddannelsesparate eller aktiveringsparate. Mange af dem kunne man med fordel få i gang med at arbejde ved at erklære dem jobparate i stedet, siger Dansk Industris administrerende direktør, Karsten Dybvad, til avisen.

Ifølge en opgørelse fra den liberale tænketank Cepos, er der generelt sket en stor stigning i antallet af personer i SU-systemet.

På ti år er antallet af personer på uddannelsesstøtte, SU, vokset med 121.000 – fra 203.000 i 2008 til 324.000 fuldtidsmodtagere af SU i 2016.

Ser man samtidig på antallet af ledige personer, – det vil sige personer på dagpenge og kontanthjælp – der er overgået til SU-systemet, er der sket en fordobling, når man sammenligner perioden fra 2001-2008 med perioden fra 2009 og frem.

De høje tal får cheføkonomen i Cepos, Mads Lundby Hansen, til at støtte DI i, at man bør overveje at gøre det muligt at sende flere unge i arbejde.

- Jeg synes egentlig man skal tænke på, at en del af de unge mennesker, som er ufaglærte, de har været igennem et uddannelsessystem, hvor de ikke har haft så mange sejre. Tværtimod har de haft nederlag. Og så er det et stort spørgsmål, om der ligger en stor gevinst ved at presse dem gennem uddannelsessystemet, frem for at de kan få et job, siger Mads Lundby Hansen til Ritzau.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erklærer sig dog ikke helt enig. Til Berlingske siger ministeren:

- Overordnet er det, der er brug for i fremtiden, bedre kompetencer. Derfor er det ikke isoleret set et problem, at folk får en uddannelse. Men man skal selvfølgelig sørge for, at der også er brug for dem, der bliver uddannet, og at der er nogle job efter studierne, siger han.

/ritzau/