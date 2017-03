HOBRO: "Skal vi have en klatrebane i Hobro Østerskov?".

Det er spørgsmålet, når Mariagerfjord Kommune onsdag 15. marts kalder interesserede sammen til et dialogmøde på plejecenter Solgaven i Hobro.

Ideen om en klatrebane i skoven er i første omgang fostret af Tom Jacobsen, som selv vil være til stede på mødet 15. marts for at fortælle nærmere om sine visioner.

Derudover vil repræsentanter for kommunen være til stede for bl. a. at belyse - og besvare spørgsmål om - adgangsforhold og p-pladser, faciliteter som toilet og madpakkehuse, støj og sikkerhed med mere.

Klatrebaner i skove er en ny familieaktivitet, der breder sig.

Ikke så langt fra Mariagerfjord er der allerede etableret klatrebaner i Fladbro Skov i Randers Kommune og ved Aalborg Zoo. Baner, som ikke bare henvender sig til familier, men eksempelvis også til firmaer, der laver teambuilding og personaleture.

Kort fortalt er en klatrebane en forhindringsbane, hvor man iklædt behørigt sikkerhedsudstyr går fra trætop til trætop via forskellige forhindringer, så som balancebom, hængebro, svævebane og meget andet.

Der kræves ingen særlige forkundskaber, og sporten kan som udgangspunkt bidrage til at få endnu flere til at benytte skoven og komme ud og motionere.

Indtil videre er der ikke truffet nogen beslutning - hverken for eller imod en klatrebane i Hobro Østerskov - og dialogmødet 15. marts kan således meget vel gå hen at blive en vigtig retningspil for, hvor det bærer hen.

Af hensyn til forplejningen bedes interesserede - senest 13. marts - forhåndstilmelde sig på tlf. 97113608 eller via mail-adressen arhan@mariagerfjord.dk