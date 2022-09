Diana byttede sig til en dyr safir-ring for en rulle toiletpapir

Det her er en historie om, hvordan en fjer kan blive til fem høns - sådan helt bogstaveligt. Men det er også en historie om mennesker og at lade sig begejstre. At ville hjælpe hinanden, og finde næring blot ved den glæde, det er at give.

Diana Dehoff læser på AAU og deltager her på 9. semester i et praktisk projekt-forløb inden for iværksætteri og forretningsudvikling sammen med sin makker Petrina Ganeva. I stedet for at være i praktik i en virksomhed er de i praktik i deres egen start på det nye Innovation Hub på AAU.

Mandag morgen mødte de op med forventningen om at skulle sælge toiletpapir til hinanden. Tænkte at toiletpapiret skulle være sådan en slags tredje dims for at gøre det nemmere at lære salget, inden de skulle slippes løs.

Men sådan var opgaven ikke. Senior Forretningsudvikler, Rasmus Hedegaard, på AAU Innovation havde andre planer for dem. Der skulle nemlig flyttes grænser.

- Det er en øvelse, hvor de kommer ud af huset, for det er der mange, der har svært ved. De snakker meget, men de gør ikke så meget. Så vi bruger toiletpapiret til at få dem ud af deres komfortzone, siger Rasmus Hedegaard.

Byt til dyrere

Opgaven med toiletpapiret var simpel: De måtte ikke få hjælp af familie og venner, skulle finde nogen at bytte det med, bytte mindst seks gange og ikke stoppe før kl. 14:00. Ved hver byttehandel skulle de stå tilbage med noget, der havde en større værdi, end det de byttede med.

Det var nemt for Diana Dehoff og Petrina Ganeva, der er gode til at snakke med alle mulige mennesker.

- Jeg havde ikke engang fået morgenmad, men jeg glemte helt at tænke på mad, for opgaven var lige noget for mig. Jeg ved ikke noget bedre end at snakke med folk, og jeg fik snakket rigtig meget. Hurtigt fik jeg byttet rullen med toiletpapir til et par lightere, kaffefiltre og en jakke med AAU-logo på, siger Diana Dehoff.

Petrina og Diana er veninder gennem flere år og er nu sammen om uddannelsesforløbet på AAU inden for forretningsudvikling. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

De begyndte deres bytteri på AAU men tog ind til byen, da værdien steg.

- Det viste sig, at folk blev meget begejstret for det, vi havde gang i og gjorde alt muligt for at finde ting at bytte med. Jakken blev byttet til en harddisk, der kostede lidt mindre, end jakken egentlig gjorde. Men vi tænkte, at det var nemmere at bytte en harddisk end en jakke med logo på, siger Diana Dehoff.

Fordobling

Siden fik de byttet harddisken til to PS4-spil, derefter en urrem og pludselig stod de med et par solbriller hos Louis Nielsen. 1000 kroner stod der vist på prissedlen.

- Medarbejderne hos Louis Nielsen var meget begejstrede og begyndte at lede efter ting, de kunne bytte med. Endelig kom en medarbejder op fra kælderen med et par Tommy Hilfiger-solbriller, som han triumferende kunne bytte med. Vi endte med at tage en masse billeder, og det var rigtig sjovt, siger Diana Dehoff.

Hos Louis Nielsen var de friske fra begyndelsen.

- Vi syntes, det var en sjov gimmick, de havde gang i med hele tiden at bytte til noget af højere værdi. Så vi ville rigtig gerne hjælpe i stedet for bare at afvise, siger Jesper Ulstrup fra Louis Nielsen i Østerågade i Aalborg.

Ringen koster 6500 kroner hos Guldsmed Kristian Otte - den kostede gennem nogle byttehandler prisen for en rulle toiletpapir. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Den urrem, Louis Nielsen modtog fra de to kvinder, har nu en endnu større værdi blandt kollegerne end de 589 kroner, der sad på prisskiltet.

- Urremmen ligger her stadig, og vi er i gang med at måle på folks ure for at se, hvem der skal have den. Nu er der jo en historie knyttet til, og så er det sjovt, at nogen af os får glæde af den, siger Jesper Ulstrup.

Lidt modvind

Undervejs var det dog ikke gået lige nemt hver gang. Der var flest positive mennesker men stadig mange afvisninger.

- Vi lærte i hvert fald at kunne tage imod en afvisning og ikke at give op. At forstå, at ikke alle er lige så begejstrede som dig for det, du tror på. Det handler om at blive ved og finde de mennesker, der har samme mindset som dig, for de er derude, siger Petrina Ganeva.

- Men nu var vi alligevel klar til at tage et skridt op til en smykkeforretning, griner Diana Dehoff.

Det gjaldt Guldsmed Kristian Otte, fortæller Diana Dehoff.

- Vi begyndte med at fortælle vores historie om at bytte op i værdi fra toiletpapir, og den søde unge kvinde bag disken blev også helt begejstret sammen med os og bad om et øjeblik, mens hun gik ud bagved til chefen. Hun havde en idé men skulle lige vende den med ledelsen først, fortæller Diana Dehoff.

- Da de kom ud havde de en hvidguldsring i 14 karat med en safirsten i. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der skete, men jeg håber, det lykkedes for os at forklare dem, hvor taknemmelige, vi var, siger Diana Dehoff.

Sidste besøg foregik hos Guldsmed Kristian Otte, som var frisk på at bytte solbriller til safirring. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Dianas vej til en safirring af hvidguld Kl. 9:10: En rulle af toiletpapir udleveres - den kradsende slags: Anslået værdi: 1 krone Kl. 9:15: Toiletpapiret byttes til en lille plastiklighter. Anslået værdi: 5 kroner Kl. 9:19: Lighteren byttes til en pink overstregstregnings-tusch. Anslået værdi: 10 kroner Kl. 9:23: Tuschen veksles til to pakker kaffefiltre af en anslået værdi af 15 kroner Kl. 9:27: Stort hop op. Kaffefiltre bliver til en jakke af mærket Carhartt Nimbus med AAU-logo til en anslået minimumværdi af 500 kroner Kl. 9:58: Jakken afsættes på AAU-campus til et harddisk på 1tb til 400 kroner Kl. 11:20: Harddisken byttes til to stk. LEGO-PS4-spil til en værdi af 400 kroner i alt Kl. 11:48: Spillene byttes til en urrem fra Hirsch til en pris af 589 kroner Kl. 12:41 Urremmen erstattes af et par Tommy Hilfiger solbriller hos Louis Nielsen til 999 kroner Kl. 13:20 Solbrillerne byttes hos Guldsmed Kristian Otte til en 14 karat hvidguldsring med safirsten - til en udsalgspris på 6500 kroner Diana Dehoff VIS MERE

Oplevelsen en almindelig mandag i september lærte ikke kun de unge kvinder at modtage en afvisning og blive ved, når det blev svært. De lærte noget nyt om mennesker og livet, som de fik set og mødt fra andre perspektiver.

-Det har været fedt at blive mindet om, at værdi ikke kun skabes gennem konkrete materialistiske værdier, men også gennem disse flotte gestusser og interaktioner mellem folk, vi har mødt. Det kommer jeg helt sikkert til at huske, når jeg skal arbejde videre med vores ide til en start-up-virksomhed, siger Petrina Ganeva.

De fik begge masser af energi af at møde så mange mennesker, men de uforudsete resultater gav anledning til en dybere refleksion.

- Jeg lærte mange ting i dag og fik talt med i hvert fald 50 forskellige mennesker og havde fået en masse god energi og oveni en ring til en værdi af 6500 kroner. Hvor heldig kan man være, spørger Diana Dehoff.

Men da så adrenalinrusen faldt, gik det op for dem, at det ikke kun handlede om held.

- Det gik op for os, at de mennesker, vi mødte, de købte ind på deres egne forestillinger om, hvordan verden kunne se ud. Burde se ud. De købte måske ind på ideen om, at menneskelig kontakt og interaktion med hinanden er vigtigere end penge. De stræber, ligesom vi andre, efter at bygge en verden, hvor store ting kan ske. De skabte et billede af en vidunderlig verden, siger Diana Dehoff.

Ringen hænger nu om Diana Dehoffs hals i en kæde og skal ikke byttes - men måske tilpasses hendes fingre.

- Det er min anden vielsesring. Jeg er nu også viet til et liv i forretningsverdenen, griner hun.